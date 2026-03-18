Domani la riapertura del ponte sul Nure, sarà presente il ministro Matteo Salvini

Sarà riaperto al traffico domani, giovedì 19 marzo, il ponte sul Nure lungo la strada statale 9 “via Emilia”, nel territorio di Pontenure, in provincia di Piacenza.

Per l’occasione si terrà una vera e propria “cerimonia” alla quale sarà presente il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, insieme ai rappresentanti di Anas e alle autorità locali.

La riapertura rappresenta un passaggio importante per la viabilità della zona, consentendo il ripristino della circolazione su un’arteria strategica come la via Emilia, dopo gli interventi effettuati sulla struttura.

L’evento segnerà dunque il ritorno alla piena operatività del ponte, con benefici attesi per cittadini, pendolari e attività economiche del territorio.

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