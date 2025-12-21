Esce di strada e il furgone prende fuoco, il conducente lascia l’abitacolo appena in tempo – FOTO

Poteva avere conseguenze ben peggiori l’incidente avvenuto questa notte nei pressi di Carpaneto. Un uomo stava viaggiando al volante di un furgone lungo la Provinciale 6 quando, alle porte della cittadina, ha perso il controllo del mezzo e pare si sia schiantato contro un muretto a lato della carreggiata. Dopo l’impatto, il mezzo ha preso fuoco. Fortunatamente il conducente è riuscito a lasciare in tempo l’abitacolo.

Sul posto sono intervenute in breve tempo le squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio. Presente anche un’ambulanza del 118: il conducente, tuttavia, è rimasto illeso.

