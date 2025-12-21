Esce di strada e il furgone prende fuoco, il conducente lascia l’abitacolo appena in tempo – FOTO

21 Dicembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
blank
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Poteva avere conseguenze ben peggiori l’incidente avvenuto questa notte nei pressi di Carpaneto. Un uomo stava viaggiando al volante di un furgone lungo la Provinciale 6 quando, alle porte della cittadina, ha perso il controllo del mezzo e pare si sia schiantato contro un muretto a lato della carreggiata. Dopo l’impatto, il mezzo ha preso fuoco. Fortunatamente il conducente è riuscito a lasciare in tempo l’abitacolo.

Sul posto sono intervenute in breve tempo le squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio. Presente anche un’ambulanza del 118: il conducente, tuttavia, è rimasto illeso.

blank
blank
blank

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover