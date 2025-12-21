Volley, Serie B2 – Si ferma la lunga striscia positiva della VAP: le under 18 della Academy superate da Viadana

Dopo quattro risultati utili consecutivi arriva una battuta di arresto per le under 18 della Nordmeccanica VAP che devono arrendersi sul campo della terza forza del girone E in una partita che si ferma sulla lunghezza di tre set. La Academy si ritrova a confrontarsi contro un’ottima formazione che mostra grande continuità di azione e gioco per tutta la gara dimostrando di meritare l’attuale posizione in graduatoria.

Resta indubbiamente un pizzico di rammarico per il terzo parziale piuttosto combattuto e che avrebbe potuto regalare qualche spiraglio in più per la Nordmeccanica che deve invece cedere il passo sul 25-23, punteggio che chiude l’ultima sfida del 2025: la VAP tornerà in campo, questa volta al Palazzetto di San Nicolò, sabato 10 gennaio per l’incontro con l’imbattuta capolista Soliera.

VOLLEY VIADANA-NORDMECCANICA VAP 3-0

(25-14; 25-19; 25-23)

NORDMECCANICA VAP: Di Luzio, Isitor, Di Paolo, Fenzio, Montanari, Uwadiae, Momo, Russo, Carlà (L). NE: Borri, Glavina, Sandonà, Ferri (L). All. Fanni

Non basta una buona prova alle under 16 VAP: la DM Idrosanitaria battuta 3-1 dal San Polo Simpel

Ultima gara dell’anno in serie C che si chiude con una sconfitta per la DM Idrosanitaria VAP, superata in quattro set dalle parmensi del San Polo Simpel che si confermano a metà della graduatoria nel girone A emiliano.

Nonostante il punteggio finale per la Academy una partita comunque ben giocata: dopo il primo parziale condotto fino ai vantaggi con il San Polo a spuntarla soltanto con il ventisettesimo punto ed un secondo set con lo score a non rispecchiare in pieno i valori visti in campo, nel terzo parziale la risposta è convincente fino al 18-25.

Quarto set altrettanto combattuto e ben interpretato dalla VAP che però deve cedere il passo sullo score di 25-21: il ritorno in campo è fissato sabato 10 gennaio alle 17 con l’incrocio casalingo al fanalino di coda Everton Volley. 

SAN POLO SIMPEL-DM IDROSANITARIA VAP 3-1

(27-25; 25-15; 18-25; 25-21)

DM IDROSANITARIA VAP: Fortunato, Riccardi, Muzzu, Sposimo, Di Ianni, Tencati, De Servi, Carli, Mosetti, Bisotti, Clini (L), Bazzani (L). All. Maggipinto

