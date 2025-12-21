Controlli a tappeto in centro storico e nelle zone della movida, droga sequestrata e giovani nei guai

Nella settimana appena trascorsa la Questura di Piacenza ha effettuato una serie di servizi di controlli straordinari. Nelle giornate di mercoledì e sabato, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine, sono stati effettuati controlli nella fascia oraria mattutina, in particolare nei pressi della stazione ferroviaria e del centro cittadino.

Il controllo del territorio

Nella serata di ieri, la Questura di Piacenza ha attuato un servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati predatori ed il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nelle zone della movida piacentina e nella zona di Viale Dante.

In centro storico

In particolare, personale della Questura con il Comando Provinciale dei Carabinieri, e le unità cinofile Martin e Helly della Guardia di Finanza, oltre a personale della Polizia Locale (per un totale di 6 pattuglie impiegate) hanno svolto accurati controlli nei pressi di alcuni esercizi commerciali e lungo le vie del centro cittadino.

Lungo Corso Vittorio Emanuele il cane Martin, segnalava la presenza di sostanza stupefacente su un soggetto fermo sul pubblico passeggio, da un controllo effettuato sulla persona veniva rinvenuto un frammento di hashish del peso di circa 0,5 grammi, inoltre risultava essere in possesso di un rasoio da barbiere con lama inserita, di cui non se sapeva giustificare il porto. Sia la sostanza stupefacente che il rasoio venivano sequestrati, ed il ragazzo, cittadino italiano di anni 19, veniva segnalato ai sensi dell’art.75 DPR 309/90 e denunciato per il porto di armi e oggetti atti ad offendere.

Controlli in viale Dante

In un controllo effettuato presso un Bar nella zona di viale Dante, veniva controllato un cittadino egiziano di anni 29 che, alla vista dei poliziotti, tentava di allontanarsi. Dagli accertamenti esperiti, lo stesso risultava destinatario di un provvedimento di Espulsione, in quanto irregolare sul territorio nazionale, per cui veniva denunciato ai sensi dell’art. 14 co. 5 ter D.lgs 286/1998 e messo a disposizione del locale Ufficio Immigrazione.

Successivamente nello stesso luogo, l’unità cinofila, segnalava la presenza di possibile sostanza stupefacente nei pressi del cestino posto nel bagno dello stesso Bar. La verifica dava esito positivo rinvenendo un frammento di hashish di circa 15 grammi che veniva sequestrata.

In via Chiapponi

In via Chiapponi, veniva controllato un ragazzo italiano minorenne, che alla vista dei poliziotti gettava a terra due palline avvolte in cellophane di sostanza resinosa di colore verde/marrone tipo hashish. La sostanza stupefacente veniva sequestrata, ed il minore veniva affidato alla madre e segnalato ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90.

Sempre nella stessa zona, il cane antidroga Helly segnalava la presenza di sostanza stupefacente, da un controllo più accurato veniva rinvenuta nei pressi di un cestino una sigaretta rollata contenente Cannabis che veniva sequestrata.

Sono stati controllati anche alcuni bar in questo piazzale Roma e di via Colombo.

Complessivamente sono stati sequestrati circa 20 grammi di sostanza stupefacente.

Sono state identificate 213 persone di cui circa 56 positive in banca dati SDI per precedenti di Polizia.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy