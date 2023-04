La Criminologa Bruzzone a Piacenza per parlare di stalking il 13 aprile. Meloni:”Tante donne ancora non denunciano” – AUDIO

La Criminologa Bruzzone a Piacenza per parlare di stalking il 13 aprile. L’organizzatrice dell’incontro, la Dottoressa Meloni:“Tante donne ancora non denunciano”.

Giovedì 13 Aprile alle ore 15.30 a Piacenza al Palabanca di via Mazzini si tiene “Dallo stalking all’omicidio” un Convegno che riguarda il mondo criminologico e psico-forense. L’evento è organizzato dalla Dott.ssa Maria Cristina Meloni, Psicoterapeuta e Psicologa giuridica, col suo brand MC Academy, con il sostegno della Banca di Piacenza.

Ospite d’onore e relatore principale la preparatissima, e nota su tutto il territorio italiano, spesso ospite televisivo, Dottoressa Roberta Bruzzone. La Criminologa Investigativa e Psicologa Forense, è stata consulente di svariati casi giunti all’attenzione della cronaca giudiziaria come La strage di Erba, il caso di Cogne, l’omicidio di Sarah Scazzi.

L’intervento della Dottoressa Bruzzone – racconta Maria Cristina Meloni – riguarda principalmente gli stereotipi di genere e su tutti gli indicatori comportamentali relativi allo stalking che poi possono portare a una escalation omicidiaria. Essendo un evento gratuito e aperto alla cittadinanza, spero che il convegno sia utile a qualcuno che magari si trova in situazioni di questo genere e ha paura a denunciare.

Sono ancora tante le donne che non denunciano?

Sì, tante. Il passo non si fa perché c’è ancora una sfiducia nella normativa e una paura che la denuncia possa amplificare le condotte dello stalker. Nel convegno non si tratta la teoria, ma si offrono strumenti di spiegazione, come l’analisi personologica, sugli autori di reati di questo genere. Inoltre vogliamo offrire spunti su come un’eventuale vittima possa usufruire degli strumenti consentiti dalla normativa.

