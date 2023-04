Arriva il Food Truck Festival: fine settimana all’insegna del gusto all’arena Daturi

Da venerdì 14 a domenica 16 aprile arriva per la prima volta a Piacenza la festa dedicata al miglior cibo di strada in circolazione, servito da una selezione dei food truck più buoni e belli provenienti da tutta Italia! Fiumi di birra artigianale e tanta buona musica a fare da piacevole contorno alle tantissime specialità presenti.

All’Arena Daturi di Piacenza nel cuore della città e ad ingresso libero saranno tre giorni imperdibili! Tantissimi Street Food provenienti da tutto il Bel Paese e proposti da ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi. Gustosi, freschi, genuini e al giusto prezzo.

ORARI

VENERDI’ 14 APRILE: 18 – 1.00

SABATO 15 APRILE: 11 – 1.00

DOMENICA 16 APRILE: 11 – 24

FOOD TRUCK PRESENTI

1) Bastian Contrario On The Road

2) Patatina Food Truck

3) NYC Burger

4) Marchese Cannoli

5) Scottadito

6) Trentintrac

7) Original Greek Eat

8 Awakte Zaperoco

9) Dalila’s Street Bakery

10) Black Angus Food Truck

11) Thunder On The Road

12) Ape Cesare

13) Migliori Olive Ascolane

14) Main Streeat

15) Mr Bombetta

16) Daje Food Truck

17) Porcobrado

18) BBH Smoke House

19) Truck’N’Roll

STREET FOOD PRESENTI

Arrosticini di pecora, olive Ascolane, cono di pesce fritto, hamburger di Chianina, Pita Gyros, dolmades, tsatziki, fritto misto Ascolano, hamburger gourmet Romani, hamburger di Angus, Patatine fritte, onion rings e jalapenos in pastella, crepes, pancake, cheese-cake, cup-cake, muffin, ciambelle, caramelle gommose, waffle, panino di maiale Toscano allevato allo stato brado e affumicato, cannoli Siciliani riempiti al momento, pulled pork, pastrami, brisket di manzo, Roesti di patate con carne salada Trentina, speck dell’Alto Adige e formaggio di malga, bocconcini di patate speck e formaggio, brezel, strudel di mele artigianale, bombette Pugliesi, Hamburger stile americano, Burrito, Tacos, Nachos, supplì Romani, e tanto altro…

INFO UTILI

streeat@barleyarts.com, federico.buonofood@gmail.com