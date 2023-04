Family Card per i cittadini di Fiorenzuola, dal 12 aprile si potrà ritirare la tessera

Da mercoledì 12 aprile, presso l’Auditorium “San Giovanni” di Fiorenzuola d’Arda – all’interno del complesso del Municipio – saranno distribuite le “Family Card”, le card pre- caricate rilasciate dall’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica, e spendibili negli esercizi e attività del territorio aderenti all’iniziativa.

Sulla scia dell’esperienza attuata tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, il Comune di Fiorenzuola d’Arda ha infatti valutato di adottare nuovamente il progetto in grado di offrire, contemporaneamente, un sostegno al tessuto sociale e a quello economico locale.

I DETTAGLI SUL RITIRO DELLA “FAMILY CARD”

Per il ritiro della card, dovrà presentarsi in Auditorium la persona che ha sottoscritto la relativa domanda: nel caso si rechi in Municipio un altro componente del nucleo familiare, quest’ultimo dovrà esibire un documento d’identità della persona richiedente la stessa tessera. Chi possiede già la precedente “Family Card”, potrà ricevere direttamente su questa tessera l’accredito dell’importo rilasciato (pari a 250 euro), e non dovrà quindi presentarsi in Comune per il ritiro della nuova card. Coloro che invece non troveranno la somma regolarmente accreditata sulla propria tessera, potranno rivolgersi al numero verde dell’azienda incaricata, Yes Ticket (800-168123).

Sono circa 400 i nuclei familiari che potranno beneficiare della tessera e della misura economico-sociale attuata dal Comune di Fiorenzuola d’Arda: le “Family Card” potranno essere utilizzate entro il 31 luglio 2023, esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio aderenti al progetto.