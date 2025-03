Farmacie comunali, Ceccarelli: “Fondamentale la continuità del servizio pubblico”

“Mai, in alcuna sede e in alcun modo, l’Amministrazione comunale ha sostenuto o preteso che i dipendenti delle Farmacie Comunali Piacentine rinunciassero alle proprie ferie, diritto legittimo e sacrosanto di tutti i lavoratori. Nessuno, lo chiariamo una volta per tutte, intende mettere in discussione questo punto, che peraltro fa capo al socio privato cui compete, in toto, la gestione operativa e del personale”.

La puntualizzazione arriva dall’assessore al Bilancio e alle Società Partecipate Gianluca Ceccarelli, all’indomani della Commissione consiliare “da cui sono emerse polemiche strumentali che non solo respingiamo al mittente, ma nascondono il vero tema su cui il Comune ha ritenuto e ritiene doveroso intervenire: l’impegno, nei confronti di tutti i cittadini, a garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale, qual è quello svolto dalle farmacie. A maggior ragione in estate, una stagione che già pone difficoltà maggiori, in termini di assistenza e disponibilità di punti di riferimento, soprattutto per le persone anziane o non autosufficienti”.

Argomenti sostenuti anche oggi, in Municipio, durante l’incontro tra l’assessore Ceccarelli, il direttore generale Luca Canessa, il dirigente Massimo Sandoni e l’amministratrice delegata di Fcp Paola Cavalieri, cui l’Amministrazione ha presentato la propria proposta di organizzazione per il periodo estivo: apertura senza interruzioni né riduzioni di orario per le sedi di via Manfredi e corso Europa – respingendo quindi la richiesta di chiusura per due settimane di quest’ultima – e limitando a due settimane in agosto, a fronte delle tre richieste, la chiusura per ferie della sede di Roncaglia.

“Ciò a condizione – precisa Ceccarelli – che contestualmente sia reso disponibile, per gli utenti della frazione, un servizio sostitutivo di prenotazione telefonica e consegna gratuita dei farmaci a domicilio. Se la componente privata riterrà di non accettare questo accordo, non potremo che ribadire il nostro parere negativo a riguardo, fermo restando che la questione nodale attiene alla gestione aziendale: spetta al socio privato strutturare un organico che consenta la rotazione dei dipendenti, nel dovuto e imprescindibile rispetto dei contratti professionali e dei patti sociali, mantenendo al tempo stesso l’operatività e il buon funzionamento del servizio”.

“E’ discutibile e fuorviante, cercare di nascondere le criticità organizzative ed operative aziendali attribuendo al Comune responsabilità che non sono di sua competenza”, conclude l’assessore: “La nostra responsabilità, in quanto socio pubblico, è innanzitutto nei confronti dei cittadini cui dobbiamo garantire il presidio capillare e costante dei servizi a tutela della salute. Se l’organizzazione del personale, che è appannaggio del privato, è tale da non assicurare il benessere dei dipendenti, sta in questa carenza la prima mancanza di rispetto nei loro confronti. Ben venga, allora, che si porti l’attenzione su questo problema, purché chi di dovere si assuma l’onere del proprio ruolo e dei propri compiti, anche nel portare avanti il dialogo con le rappresentanze sindacali”.