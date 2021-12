FeralpiSalò – Piacenza 1-1, pareggio prezioso contro una corazzata

Un pareggio positivo per il Piacenza sul campo di Salò contro una delle corazzate del campionato. Ben 5 under in campo per i biancorossi che hanno fatto di necessità virtù con Raicevic là da vanti con Gonzi e Rabbi alle sue spalle. Dopo meno di un minuto i Leoni del Garda hanno già un’occasione ghiottissima con Miracoli con Pratelli che gli nega il vantaggio. Gli ospiti se la giocano alla pari contro la Feralpi, capace di inalellare una striscia di tredici risultati utili consecutivi. Miracoli però sigla il vantaggio dopo un grossolano errore difensivo dei biancorossi al 31′.

Nella ripresa il Piacenza alza i giri del motore e costruisce diverse occasioni da rete. La più ghiotta al 85′ quando Dubickas vede la sua conclusione prima colpire l’incrocio dei pali, quindi danzare sulla linea di porta. Un gol fantasma non ravvisato però dal direttore di gara.

Gol che è arrivato però nel recupero. Il portiere Gelmi sbaglia l’uscita e travolge Raicevic. L’estremo difensore viene anche espulso. Dal dischetto è Dubickas a siglare il definitivo 1-1. Nel finale però è mancata un pizzico di malizia per sfruttare la superiorità numerica e la persenza di un giocatore di movimento (Balestreto) tra i pali della Feralpi.§

Il Piacenza sarà in campo sabato 18 dicembre per affrontare il Seregno

La partita

Secondo tempo

Ora è un assedio del Piacenza.

85′ Gelmi sbaglia l’uscita e travolge Raicevic. Il portiere viene espulso ed è anche calcio di rigore per il Piacenza. Balestrero va in porta perchè la Feralpi ha finito i cambi. Dubickas dagli 11 metri non sbaglia 1-1 tra Feralpi e Piacenza

80′ Clamorosa occasione per il Piacenza. Cross di Lamesta per Dubickas: il pallone impatta sull’incrocio dei pali e dopo aver danzato sulla riga la palla esce.

78′ Corner per la FeralpiSalò: è il terzo per i locali.

74′ Entrano Spagnoli e Luppi. Per il Piacenza entra Lamesta, fuori Parisi.

70′ contropiede del Piacenza: Dubickas serve Raicevic, ma il numero 19 vede il suo tiro respinto da Legati.

67′ Traversone di Bobb dalla distanza per Raicevic. L’attaccante non arriva sul pallone, ma il traversone diventa molto insidioso per il portiere ed esce di pochissimo a lato.

65′ Cross di Gonzi per Dubickas che prova a metterla sul secondo palo: palla fuori di un paio di metri.

60′ Esce Rabbi per Dubickas.

58′ Grandissima occasione per la FeralpiSalò: Guerra da posizione ravvicinata non trova la porta.

55′ Ammonito Sulijc. Poco dopo entra Di Molfetta per Corradi (FeralpiSalò). Per il Piacenza entra Bobb per Marino

50′ Parisi crossa dalla destra, il colpo di testa di Raicevic però è fuori misura.

46′ Subito punizione interessantissima per il Piacenza: pochi metri fuori dall’area e centrale. Il tiro di Parisi è sopra la traversa.

Entra De Grazia per Giordano

Primo tempo

Finisce il primo tempo.

Fallo di mano di Salines. Calcio di punizione molto interessante per il Piacenza. 5 metri fuori dall’area sul settore offensivo sinistro del Piacenza. Se ne incarica Sulijc. Il colpo di testa di Raicevic è un metro fuori dall’area piccola: palla fuori di poco. Grandissima occasione per il Piacenza.

40′ La Feralpi ora aumenta il pressing con due corner consecutivi, il Piacenza può ripartire con una punizione a causa di un fallo in attacco di Salines

39′ Ancora grande parata di Pratelli su Miracoli, poi Guerra fallisce il tap-in

38′ Ammonito Herghelegiu. Punizione per il Piacenza dalla trequarti centrale. Parisi prova il cross centrale, ma il controllo di Marchi è difficoltoso e la Feralpi ripartirà con un calcio di rinvio.

Nava si allunga troppo la sfera e commette fallo da ammonizione

31′ Feralpi Salò in vantaggio: Corradi serve Miracoli. Pasticcio difensivo dei biancorossi ed il numero 9 dei Leoni del Garda trafigge indisturbato Pratelli. FeralpiSalò – Piacenza 1-0

30′ Rabbi si invola e serve Raicevic. L’attaccante stoppa il pallone e prova la conclusione, ma è troppo debole per impensierire il portiere

24′ Primo corner per il Piacenza, ma nessun problema per la retroguardia del Salò

19′ Carraro ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione è nettamente fuori misura. Il Piacven

13′ Azione insistita del Piacenza, Parisi viene atterrato in area, ma una volta capit che il rigore non sarebbe stato concesso si è rialzato e ha messo in mezzo il pallone: troppo alto però per tutto, Raicevic compreso.

5′ Piacenza tutto dietro alla linea del pallone.

Dopo nemmeno un minuto la FeralpiSalò va vicinissimo al gol. Corradi tocca dal limite dell’area per Miracoli, ma Pratelli si oppone con il corpo.

Iniziata a Salò

Le formazioni

FeralpiSalò (4-3-1-2): Gelmi, Salomes, Legati, Bacchetti, Corrado, Balestrero, Carraro, Hergheligiu, ,Corradi, Miracoli, Guerra. All. Stefano Vecchi

A disposizione Liverani, Porro, Brogni, Di Molfetta, Guidetti, Spagnoli, Cristini, Luppi, Verzelletti, Zanini, Darmonte



Piacenza, (3-4-2-1): Pratelli, Armini, Nava, Marchi, Parisi, Marino, Suljic Giordano, Gonzi, Rabbi, Raicevic. All. Scazzola

A disposizione: Libertazzi, Galletti, Tafa, Angileri, Lamesta, Dubickas, Burgio, Codromaz, Bobb, De Grazia, Simonetti, Gissi