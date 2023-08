Ferragosto alla scoperta di Piacenza: palazzo Farnese aperto e visite guidate con aperitivo in terrazza all’albergo Roma

Ferragosto in città, alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale di Piacenza.

Lo Iat-R di piazza Cavalli resterà aperto dalle 10 alle 16, sia lunedì 14 che martedì 15, proponendo per la festività dell’Assunta una visita guidata lungo un itinerario classico con inediti punti di vista sul centro storico: partenza alle 16, per una passeggiata che dall’ombra di Palazzo Gotico condurrà a piazza Duomo, a piazza Sant’Antonino e Palazzo Farnese, raccontando tradizioni e curiosità mentre si ammirano i principali monumenti.

A conclusione della camminata, alle 18 circa, tappa alla terrazza del Grande Albergo Roma per sorprendersi del panorama dall’alto, con possibilità – per chi lo desidera – di fermarsi a degustare un aperitivo sul posto. Il costo di partecipazione, non comprensivo dell’eventuale aperitivo finale, è di 10 euro per gli adulti, gratuito sino ai 12 anni.

Palazzo Farnese

Nella giornata di martedì 15, Palazzo Farnese aprirà le sue porte dalle 10 alle 18, includendo nel biglietto di ingresso la possibilità di partecipare a una speciale visita guidata: alle 10.30 tra le sale della collezione civica, della Pinacoteca e del Museo delle Carrozze, alle 16.30 tra i reperti della Sezione Romana del Museo Archeologico.

I Musei Civici di Palazzo Farnese resteranno eccezionalmente aperti anche il 14 agosto (nonostante il lunedì sia l’abituale giorno di chiusura), dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; lo stesso orario sarà in vigore mercoledì 16 e giovedì 17 agosto, mentre da venerdì 18 a domenica 20 l’apertura sarà, come di consueto nei fine settimana, dalle 10 alle 18 in via continuativa.

Resterà invece chiuso lunedì 14 e martedì 15 il Museo Civico di Storia Naturale, che sarà visitabile con i consueti orari nei restanti giorni della settimana: da mercoledì 16 a venerdì 18 dalle 9.30 alle 12.30, il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.