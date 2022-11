39 edizione della festa del Ringraziamento alla Parrocchia San Michele Arcangelo di Gragnano il 20 novembre

Si terrà domenica 20 novembre per iniziativa del circolo mcl e della parrocchia San Michele Arcangelo di Gragnano la 39 edizione della festa del Ringraziamento che si articolerà con il seguente programma :

dalle ore 9,00 alle ore 18

Apertura centro di raccolta di generi alimentari per le famiglie della comunità pastorale in difficoltà economica ( si consiglia olio , latte , biscotti, scatolame vario , zucchero )

ore 10,00 ritrovo macchine agricole presso la piazza della chiesa

ore 10,30 Santa Messa e benedizione macchine agricole

ore 12, 30 POLENTATA IN FAMIGLIA presso oratorio parrocchiale DON BOSCO adesioni presso la Chiesa parrocchiale attraverso il modulo appositamente identificato entro e non oltre il 17 novembre .

Al termine delle celebrazioni eucaristiche Parrocchiali verrà distribuito il messaggio della CEI per la giornata del Ringraziamento ” Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto ” Custodia del creato ,legalità agromafie “. La giornata del Ringraziamento per gli organizzatori da sempre , ma ancor di più in questi momenti difficili sia della pandemia ,sia di crisi economica – sociale , vuole essere un pubblico e solenne atto di benedizione a DIO , per rendergli grazie , invocare i Suoi favori , e per condividere i frutti della terra e del lavoro con ” i fratelli più poveri in difficoltà “. Di questi beni tutti sono fruitori , perciò il Ringraziamento a DIO e la richiesta del Suo aiuto sono un dovere non solo del mondo agricolo , ma un impegno di ogni uomo e di ogni donna di buona volontà .