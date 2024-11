Festa delle Matricole un successo, per la prima volta all’ex Carmine a Piacenza

Festa delle Matricole, debutto in grande stile per l’ex chiesa del Carmine come location, la cui edizione 2024 si è svolta ieri sera nell’inedita cornice del Laboratorio Aperto di piazza Casali. Un appuntamento ormai tradizionale, rivolto agli studenti iscritti al primo anno dei percorsi accademici locali, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Conservatorio Nicolini e le sedi cittadine del Politecnico di Milano, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Università degli Studi di Parma, con il fondamentale contributo dell’Azienda regionale per il Diritto allo Studio Er.Go. nell’ambito della convenzione che, insieme all’Amministrazione, vede l’ente impegnato nella valorizzazione della dimensione universitaria di Piacenza.

Festa delle Matricole, tra buffet, musica e saluti istituzionali

Tra buffet, intrattenimento musicale e saluti istituzionali – accanto alla sindaca Katia Tarasconi, all’assessore a Università e Ricerca Francesco Brianzi e alla dirigente di Er.Go Patrizia Mondin, docenti e coordinatori in rappresentanza dei diversi atenei – la serata ha visto la partecipazione di oltre 350 giovani che hanno avuto anche l’opportunità di conoscere più da vicino i servizi loro dedicati, come TuoBus, nonché l’attività di numerose realtà del territorio, presenti con il proprio stand informativo: la Fondazione Teatri, il centro di aggregazione Zona Holden, Pc Radio Cult, Csv Emilia per la promozione della YoungER card, Orientagiovani, Piacenza Student Society, Rathaus, Otp-Gea Orienteering, Arcigay Piacenza Lambda, Luci&Ombre e la scuola di capoeira Senzala.

Assessore Francesco Brianzi

“Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile l’ottima riuscita di questo evento, che come sempre è un’occasione importante di socializzazione e di incontro tra gli studenti, ma anche per presentare loro la città e tutto ciò che può offrire al loro cammino di crescita formativa e personale”. Così l’assessore Brianzi, che aggiunge: “Mi fa piacere sottolineare il ruolo prezioso dei componenti del Tavolo che riunisce i rappresentanti degli studenti universitari: non solo hanno garantito un supporto operativo e organizzativo fondamentale, insieme alla rete di gestione di Giardini Sonori, per gli artisti che si sono esibiti sul palco (Nilo Band, Neve’s Hammond Trio, Dj Nick e il visual artist Davide Morelli), ma hanno anche prestato servizio come staff della serata, durante la quale hanno inoltre presentato il contest per la creazione del logo che simboleggi il Tavolo Universitari”.

“Credo che questo momento di festa e condivisione – rimarca Francesco Brianzi – sia un elemento importante di quell’impegno, formalizzato con il Protocollo Atenei all’inizio dell’anno, che vede l’Amministrazione comunale sempre più orientata, in sinergia con tutte le componenti del tessuto accademico locale, a promuovere e rafforzare l’identità e la vocazione universitaria di Piacenza”.