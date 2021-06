Festa di San Giovanni, a Ferriere il 27 giugno con i Mercanti di Qualità. I banchi della nota associazione spaziano su tutti i generi. In particolare si potrà trovare abbigliamento firmato, calzature, accessori moda, intimo e biancheria, fiori e piante, enogastronomia con specialità del territorio, oggettistica e tanto altro. Grazie ai prodotti made in Italy, domenica 27 giugno dalle 8 30 alle 19 30, sarà possibile passare una giornata di shopping di qualità in totale sicurezza.

“Tutto è pronto per una giornata importante per Ferriere – spiega il Sindaco Carlotta Oppizzi – perché è la festa del Patrono, quindi un momento legato alla tradizione. Inoltre si tratta del primo evento che dà il via alla stagione estiva. Purtroppo l’anno scorso non abbiamo potuto fare la Festa di San Giovanni e siamo molto contenti di ritrovarla in questo 2021 con i Mercanti di Qualità“.

Eventi come questo sono un segno di rinascita

“Sì stiamo tornando pian piano alla normalità. In particolare l’evento di domenica in questo senso è una tappa importante anche perché inauguriamo anche il nuovo campo sportivo”.

Festa di San Giovanni a Ferriere il 27 giugno con i Mercanti di Qualità. Carlotta Oppizzi: “Con la tradizione parte la stagione estiva” – AUDIO INTERVISTA