Festival del Pensare Contemporaneo, Chiara Valerio: “Vivere la meraviglia? E’ rischioso ma è l’unico modo per vivere l’avventura umana” – AUDIO

Tra gli ospiti più illustri che hanno aperto questa edizione del Festival del Pensare Contemporaneo sicuramente la celebre scrittrice Chiara Valerio. Valerio ha parlato del concetto di meraviglia, ancorandolo in modo molto stretto alla realtà.

“Bisogna sempre fidarsi dei bambini e del bambino come età dell’uomo, che in effetti ha una faccia di stupore sia che ci sia una cosa terribile, sia che ci sia una cosa bellissima. E quindi in qualche modo è l’intelligenza e soprattutto la scolarizzazione che ce la fa distinguere. Ma il sentimento primigenio è indistinguibile e significa essere aperti all’avventura del mondo, anche se è brutta. Vivere la meraviglia è rischioso ma credo che sia l’unico modo per vivere l’avventura umana”.

“Io penso che si debba essere preparati abbastanza a tutto, ed è la cosa che mi piace di questa democrazia in cui la scuola pubblica dovrebbe essere aperta a tutti. Mi sembra che la scuola pubblica garantisca la possibilità di imparare ciò che in qualche modo non è natura, cioè non ci siamo nati, ma è cultura, che costruiamo giorno per giorno”.