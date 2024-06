Festival Illica 2024 a Castell’Arquato, spettacoli e concerti dal 4 al 7 luglio. Giovedì 4 luglio si parte con il Concerto del Quartetto “Magnani”, con musiche di Puccini, Catalani e Gnecchi.

Il Festival Illica è un tributo alla figura di Luigi Illica, un’eccellenza italiana e cosmopolita nella librettistica d’opera, che ha realizzato per i grandi operisti come Giacomo Puccini, Pietro Mascagni e Umberto Giordano i più celebri titoli del melodramma, ed ebbe un’amicizia forte e duratura con Giosuè Carducci, che invitava di frequente nel paese natioa Castell’Arquato. Il Festival, giunto quest’anno all’undicesima edizione, si svolge per tradizione nella prima settimana di luglio.

Ogni due anni viene assegnato il Premio Biennale Luigi Illica, giunto alla 33 edizione, uno dei più prestigiosi e antichi d’Italia, giunto alla 33 edizione, istituito per onorare le eccellenze nel campo della lirica, della cultura e del giornalismo.

Festival Illica 2024 a Castell’Arquato

Clicca qui per consultare tutto il programma.