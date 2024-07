Venerdì Piacentini, il 5 luglio spettacoli sulla carreggiata di fronte alla chiesa di San Francesco

La terza serata dei Venerdì Piacentini, che si terrà il 5 luglio 2024, si svolgerà sulla carreggiata di fronte alla chiesa di San Francesco.

Uno dei momenti clou della serata sarà, infatti, il grande spettacolo circense con il fuoco, a cura della celeberrima compagnia Foco Loco. I protagonisti, Flambetta e Tambo, incanteranno il pubblico con le loro acrobazie infuocate e giochi di luce. Lo spettacolo si terrà alle 22 con una replica alle 23:30 in Piazza Cavalli.

Venerdì Piacentini, programma del 5 luglio

Gli amanti della lotta libera potranno assistere agli incontri di wrestling dell’Italian Championship Wrestling (ICW) in Piazza Duomo, con inizio alle 21:30. Presentato come novità assoluta lo scorso anno, l’evento dedicato al Wrestling con la sfida tra tutti i più noti campioni italiani, punta a ripetere lo strepitoso successo del 2023.

Via Mazzini ospiterà l’esperienza immersiva “ICÔNES: 3 capolavori, una città”, disponibile dalle 16 alle 23 presso il PalaBancaEventi (Palazzo Galli). L’esperienza dura circa 10 minuti ed è a 2 passi da piazza cavalli. La mostra chiuderà i battenti il 7 luglio, per cui sarà davvero un’occasione imperdibile per apprezzarla in orario notturno.

Sempre in Via San Siro, presso il Giardino della Galleria Ricci Oddi, si terrà l’aperitivo letterario con Veronica Galletta alle 18:30, organizzato da Fedro.

Da non perdere anche l’esperienza nella Escape Room “Labyrinthum Temporis: Fuga Da Kronos”. Enigmi, misteri e codici da decifrare, un’avventura di 60 minuti che si terrà alle ore 21 in via Prevostura con accesso dal museo Kronos. Da 5 a 10 giocatori, prenotazione obbligatoria al numero 331.4606435.

La musica dal vivo sarà protagonista con Edran e Samurabe che si esibiranno a partire dalle 21 in Via Calzolai presso The Black Rose. Piazza Duomo, invece, sarà il luogo ideale per i più piccoli, con la 12^ edizione de “I Piccoli Venerdì”, che offrirà attrazioni, giochi gonfiabili e un mini parco dei divertimenti dalle 20 in poi.

Per chi ama le performance di strada, il DJ Grey Show, con clown, beatbox e giocoleria, si terrà alle 19 in Via Illica presso il Caffè dei Mercanti, mentre i Giardini Merluzzo ospiteranno il DJ set di Euphorica dalle 18 alle 20 e nuovamente alle 22, presso la Luppoleria.

Corso Vittorio Emanuele II sarà il centro nevralgico di numerosi eventi, tra cui il DJ set di Elio Wav alle 21 presso La Chiacchiera e la festa di strada con carne alla griglia e proposte vegane presso la Bottiglieria del Duomo in Via Pace. Gli appassionati di scacchi potranno partecipare a competizioni, dimostrazioni e gioco libero a cura dello Scacchi Club di Piacenza, sempre su Corso Vittorio Emanuele II, nella zona del COIN.

Non mancherà la musica dal vivo con la Banda Barzotti in Via Calzolai presso Colazione da Tiffany e il gruppo musicale Kubri in Piazza Borgo presso Chez Moi, entrambi con inizio alle 21. Gli amanti del country western potranno godersi le danze dei Wild Angel alle 21 presso l’Enoteca Picchioni.

Via Cittadella sarà animata dal DJ set di DJ Cave presso Il Bacaro Piacentino alle 21, mentre la Galleria della Borsa ospiterà il pre-serata dei Venerdì con DJ Paiz a partire dalle 19:30. Lo Stradone Farnese vedrà DJ Andrea Vernasca in azione alle 20 presso Walk in Sesto Elemento, mentre il centro storico sarà animato da artisti circensi, trampolieri, mangiafuoco, acrobati, danzatrici e giocolieri dalle 21:30 in poi.

Per chi desidera una cena speciale, il Duo Bar Fly offrirà una cena messicana sotto le stelle con musica dal vivo alle 21 in Via Mazzini presso El Tropico Latino. Sempre in Via San Siro, alle 19, si terrà l’esposizione artistica degli Amici di Sissi.

Gli appassionati di letteratura potranno partecipare all’incontro letterario presso la Libreria Fahrenheit in Via Legnano. In Via Cavour, presso la Pizzeria da Profi’s, DJ Catti animerà la serata con musica e pizza dalle 20. Piazza Duomo ospiterà una serata gastronomica spagnola con “La paella de marisco” e carne al BBQ dalle 20, a cura di Taberna Movida.

Via Calzolai vedrà il DJ set di Fede Rico dalle 20 presso Pariamm, mentre Stradone Farnese ospiterà AndreyGround e DJ Andrey Sand dalle 20 presso Macelleria Callegari. Piazza Cavalli (Piazzetta San Francesco) sarà il palco per la musica house di Poddo dalle 20, presso Bar Dado.

Infine, la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi sarà aperta straordinariamente dalle 15 alle 23 in Via San Siro, mentre i Musei di Palazzo Farnese: Pinacoteca saranno aperti dalle 20 alle 23, con ultimo ingresso alle 22 in Piazza Cittadella. Gli amanti dell’architettura potranno scoprire la Cattedrale di Piacenza, uno degli esempi più importanti di architettura romanica in Italia, dalle 20:30 alle 23 in Piazza Duomo. Largo Battisti e Piazza Cavalli ospiteranno la 12^ edizione del Venerdì Piacentini | Motor Expo, con esposizione delle ultime novità dal mondo delle due e quattro ruote a partire dalle 19:30.

Informazioni

Info: www.venerdipiacentini.it