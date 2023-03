Fiamme e fumo sotto il municipio di Agazzano, intervengono i vigili del fuoco

Attimi di apprensione ad Agazzano nel pomeriggio di ieri. Improvvisamente da una grata nella strada che si affaccia sul retro del Municipio ha iniziato a fuoriuscire del fumo denso. Fumo proveniente dagli scantinati proprio della sede del comune: in quel punto, infatti, all’interno della grata stessa si era sviluppato un principio di incendio.

Il sindaco Matteo Cigalini insieme ad alcuni funzionari e cittadini, ha iniziato a gettare acqua tramite una canna. Pochi istanti dopo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme una volta per tutte. Ancora da chiarire le cause: non è da escludere che qualcuno possa aver gettato nella grata un mozzicone di sigaretta il quale avrebbe innescato l’incendio tra le tante cartacce gettate nella grata.