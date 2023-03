Rugby Lyons – Il programma del weekend bianconero: sfida cruciali per i Cadetti

Con la terza settimana di Marzo si chiude il Sei Nazioni, e con esso il Peroni TOP10 osserva l’ultima pausa “forzata” della stagione. In casa Lyons, spazio dunque alle altre categorie: andiamo a scoprire gli appuntamenti del weekend bianconero.

Sfida cruciale per la Squadra Cadetta di Baracchi e Solari, che farà visita al Rugby Cernusco, capolista nel girone Promozione di Serie C Lombardia. Con una vittoria i bianconeri aggancerebbero in vetta gli avversari, con però una partita in meno all’attivo. I giovani leoni cercheranno l’impresa domenica alle ore 14.30.

Torna in campo l’Under 17 di Salvetti e Zaini, che dopo due difficili sfide con i Cavalieri Prato cerca di tornare al successo nella sfida con il Rugby Carpi in trasferta. Il Girone Elite si è confermato duro per i giovani leoni, che però restano in corsa per un piazzamento più che onorevole: una vittoria li permetterebbe di risalire al 5o posto, a sole due lunghezze dal 4o. Appuntamento domenica alle ore 12.30 sul Campo del Rugby Carpi.

Pantere e tutte le formazioni giovanili

Momento decisivo della stagione per il Rugby Calvisano Femminile, nelle cui fila scendono in campo le ragazze seniores delle Pantere Lyons. Domenica alle ore 14.30 al San Michele di Calvisano le giallonere sfidano le Spartan Queens Montegranaro nella gara di andata delle semifinali promozione della Serie A femminile. Un’altra grande occasione per crescere e mettersi in mostra per le nostre ragazze delle Pantere, che hanno ottenuto sempre più spazio in questa stagione.

In campo anche la squadra delle Pantere Lyons Juniores, che nella serata di venerdì prenderà parte al raduno regionale delle categorie Under 17,Under 15 e Under 13 presso la Cittadella del Rugby di Parma.

Domenica sarà la volta dell’Under 15, che prenderà parte a un torneo triangolare a Cremona, ospiti dell’Omnia Rugby insieme al Rugby Noceto.

Infine, sabato alle ore 16.30 l’Under 13 terrà alta la bandiera del Settore Propaganda, prendendo parte alla Festa del Rugby organizzata dal Rugby Cernusco sul proprio campo.