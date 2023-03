Reading in memoria di don Paolo Camminati il 19 marzo

Si tiene domenica 19 marzo prossimo a Piacenza la terza edizione del Reading in memoria di don Paolo Camminati, sacerdote piacentino scomparso per Covid nel marzo di 3 anni fa. L’edizione di quest’anno ha per tema “La bellezza che salva” e prenderà il via dal giardino della Galleria Ricci Oddi in via san Siro alle ore 16 per proseguire con una tappa nei chiostri della Basilica di Sant’Antonino e in seguito si sposterà nel giardino dell’associazione La Ricerca sullo Stradone Farnese. Il percorso si concluderà con un brindisi nello spazio della Camoteca in via Scalabrini 65.

Il Reading itinerante quest’anno è affidato alle voci di Barbara Eforo e Fabio Obertelli (Galleria Ricci Oddi); Barbara Tondini, Lamberto Breccia e mons. Adriano Cevolotto (Sant’Antonino); Itala Orlando e Mauro Mozzani (La Ricerca). Come ogni anno è un’occasione per ascoltare insieme alcuni brani sul tema scelto rinnovando la memoria del Camo che amava la lettura e i libri come strumenti di conoscenza e servizio verso le donne e gli uomini di oggi. La Camoteca conserva oggi i 5000 volumi appartenuti a don Paolo ora a disposizione per consultazione e prestito.