Fiera di San Fiorenzo 2024 a Fiorenzuola dal 17 al 20 ottobre. Sono previste varie iniziative proposte in collaborazione con diverse associazioni del territorio.

Il programma della Fiera

Parte il 17 ottobre, proprio nel giorno della ricorrenza del patrono di Fiorenzuola d’Arda, con l’entrata in funzione delle attrazioni del luna park in piazza Cavour e l’apertura della tensostruttura per l’iniziativa “Pane in piazza”, a cura dell’associazione dei panificatori di Piacenza e provincia, in piazza Molinari, per arrivare alla Messa solenne che verrà officiata nella Collegiata alle 18.00.

Sempre nella giornata di giovedì 17, nell’Archivio storico del palazzo municipale di piazzale San Giovanni verrà inaugurata la mostra “Dal teatro Carlo III al teatro Verdi. Mostra di locandine, manifesti, fotografie e altro”, a cura di Eugenio Fabris, volontario attivo nella cura e tenuta dell’Archivio storico del Comune di Fiorenzuola d’Arda e presidente del circolo storico “Villani”.

La mostra è realizzata in collaborazione con l’associazione Italia Nostra e con il circolo culturale filatelico e del collezionismo di Fiorenzuola d’Arda e sarà visitabile sino a domenica 3 novembre, ogni sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

Venerdì 18, al luna park e a “Pane in piazza” si uniranno i trucks dello street food che saranno allestiti in piazza Molinari, e la tensostruttura dell’iniziativa “Oktobre in festa” promossa dall’associazione sportiva Rugby Val d’Arda in piazza Caduti.

Sabato e domenica il “clou” della fiera

Si arriva quindi al cuore del fine settimana: sabato 19 il centro della città vedrà la presenza delle tradizionali bancarelle, che rimarranno allestite sino a domenica sera insieme a “Pane in piazza”, allo street food e al tendone di “Oktobre in festa”. Alle 11.30 di sabato, in piazza Molinari verrà ufficialmente inaugurata la fiera con il rituale taglio del nastro alla presenza delle Autorità cittadine.

Tra le altre iniziative nel corso della giornata di sabato, dalle 15.30 (con ritrovo in Collegiata) si terrà la visita guidata “Pietre e frammenti della storia: 8 luoghi della città”, a cura della Pro loco di Fiorenzuola d’Arda e dell’associazione Fiorenzuola in movimento, mentre alle 21.00, sempre in Collegiata, si terrà il tradizionale concerto della corale “Città di Fiorenzuola”, nella serata che, da tradizione, sarà caratterizzata dalla consegna della benemerenza cittadina dedicata proprio al santo patrono di Fiorenzuola d’Arda.

Fiera di San Fiorenzo 2024 a Fiorenzuola

Nella giornata di domenica, oltre al luna park; alle iniziative gastronomiche in piazza Molinari e piazza Caduti ed alle bancarelle nel centro storico, in via Mascagni si terrà una mostra di auto e moto d’epoca, a cura del Club Piacentino Auto d’Epoca; in piazzale San Giovanni, sotto i portici della sede municipale, verrà allestita una mostra micologica a cura dell’associazione micologica fidentina, mentre in Collegiata, dalle 15.20, su iniziativa della Parrocchia di San Fiorenzo e dell’associazione Fiorenzuola in movimento avrà luogo la tradizionale visita guidata “Alla scoperta di San Fiorenzo”. Il luna park rimarrà in funzione sino alla serata di lunedì 21.

Le altre iniziative in calendario

Le iniziative legate alla fiera cittadina proseguiranno venerdì 25 ottobre, con la presentazione del volume “L’Architettura e l’arte tardogotica nel contado piacentino, tra tradizione e innovazione. I casi della chiesa di San Fiorenzo di Fiorenzuola d’Arda, della chiesa di San Giovanni Battista di Castel San Giovanni e della chiesa di Santa Maria Assunta di Borgonovo Val Tidone”, a cura di Maria Rebecca Orlandi, nell’ambito del progetto “Le forme del sapere”, realizzato dal Comune. Sempre nell’ambito dello stesso progetto, venerdì 1 novembre, alle 17.30, verrà presentata la tesi di laurea di Daniela Carini “Il teatro Verdi di Fiorenzuola d’Arda”.

Tra le ulteriori iniziative collaterali nell’ambito della manifestazione patronale, figurano le mostre fotografiche realizzate dal Club cinefotografico: domenica 20 ottobre, alle 10.00, nella chiesa della Buona Morte verrà inaugurata la mostra “Panta rei” di Stefano Morbelli, aperta fino al 3 novembre dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Nella stessa giornata, alle 1.00, nella sede del Club cinefotografico in piazza Caduti verrà inaugurata la mostra “Giuseppe Beltrami e la scapigliatura: fotografie per la pittura dal 1880 al 1900” di Luigi Peveri (aperta al pubblico sino al 10 novembre, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 21.30 alle 23.00, e nei giorni festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00) mentre venerdì 25 ottobre, alle 21.00, la sede del Club aprirà per una serata di proiezioni audiovisive di e con Lorenzo Davighi.