Calciomercato – Piacenza, la campagna acquisti prova a decollare: ecco i nomi attenzionati dal club

In attesa di capire se ci sarà spazio per tentare il ripescaggio in Serie C (prima tappa venerdì 7 luglio con il Consiglio Federale e poi ancora il 21 per l’udienza del Collegio del CONI), il Piacenza calcio sta cercando di portare a termine alcune trattative di calciomercato. Da quanto filtra secondo i colleghi più informati, i biancorossi sono a buon punto per il centrocampista Filippo Artioli, la mezz’ala Nicola Andreoli e il trequartista Stefano D’Agostino. In stato avanzato anche le trattative per l’attaccante Andrea Zini e il regista Giovanni Bachini.

Più indietro nel percorso, ma comunque in orbita, il portiere Christian Maianti e gli attaccanti Giorgio Recino e Gabriele Kernezo.

Situazione ripescaggi e iscrizioni

Qualora dovesse essere confermata l’esclusione della Reggina, il Brescia verrebbe riammesso in Serie B. E se dovesse saltare anche il Lecco, potrebbe nutrire speranze di ripescaggio pure il Perugia. Tutto questo avrebbe ripercussioni a cascata sulla Lega Pro. L’Atalanta U23 ha la strada spianata e prenderà il posto del Siena. Se il Brescia dovesse tornare in Serie B, ecco l’Alcione, squadra in testa alla classifica delle squadre che hanno vinto i play off di Serie D. E se dovesse esserci un ulteriore ripescaggio in B, il Piacenza calcio tornerebbe in corsa per la Lega Pro.

RADIO SOUND, LA RADIO DELLO SPORT PIACENTINO