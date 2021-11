Fiorenzuola Bees: contro Pallacanestro Crema una trasferta alla ricerca del riscatto immediato

Il rientro in campo per Pallacanestro Fiorenzuola Bees è passato dal girare pagina dopo una partita beffarda, persa per 68-69 al PalaMagni contro la forte Rucker Belcorvo San Vendemiano. La sfida che ora attende capitan Galli e compagni è per domenica 14 novembre 2021, quando alle 18.00 affronteranno Pallacanestro Crema al PalaCremonesi nella città cremasca.

Il punto su Crema

La squadra di coach Marcello Ghizzinardi al momento vede un record da 2 vittorie e 4 sconfitte in stagione, numeri che forse non rendono pienamente merito ad un potenziale cremasco di alto profilo. Le ultime 4 sconfitte consecutive di Crema, con uno scarto medio di 5 punti e di cui l’ultima sul campo di Aurora Desio per 64-56, rendono la squadra del Presidente Piacentini estremamente desiderosa di invertire la rotta, tentando di sfruttare il PalaCremonesi come alleato contro i Bees.

Sono 4 i giocatori in costante doppia cifra di media da parte di Pallacanestro Crema, con i vari Cernivani, Esposito, Venturoli e Montanari a mantenere una varietà di soluzioni importante per la squadra cremasca.

Potenziale che viene aumentato da una rotazione a 9 giocatori dove tutti riescono a dare il proprio contributo, con una media di 74,7 punti realizzati per partita.

Casa Fiorenzuola Bees

I Fiorenzuola Bees mantengono una media offensiva di alto profilo, la migliore del girone con 85 punti realizzati di media a partita; la coppia di lunghi Filippini e Ricci sta facendo la voce grossa in queste prime giornate di campionato, con rispettivamente 18,2 punti e 12,7 rimbalzi di media il primo, 16,3 punti e 5 rimbalzi di media il secondo.

A loro si aggiunge il talento sugli esterni di Alibegovic (12,8 punti a gara) e Livelli (9,2 punti/partita) e la sagacia in cabina di regia di un Rubbini che si sta specializzando nelle trasformazioni da Bambi a Killer, alla Stephen Curry, negli ultimi parziali di gioco.

La partita contro Crema servirà alla squadra di coach Galetti a chiudere un primo filotto di gare con un punto esclamativo, consci del valore dell’avversario.

Proprio il coach dei Bees ha inquadrato così la sfida