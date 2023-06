Fiorenzuola e Francesco Coghetto insieme fino al 2025

Fiorenzuola comunica di aver sottoscritto l’accordo che la legherà fino al 30/06/2025 alle prestazioni sportive di Francesco Coghetto.

Difensore classe 2003, per Coghetto si tratta di un accordo che prosegue il percorso intrapreso con U.S. Fiorenzuola con il contratto di addestramento tecnico della stagione 2022/2023, dove ha collezionato 4 presenze in Serie C. Coghetto era arrivato in rossonero dopo essersi distinto in Serie D con la maglia della Caronnese, con cui aveva disputato da Under un totale di 43 partite.

A lui il miglior augurio da parte di tutta la società per proseguire in continua crescita questo percorso calcistico rossonero.

