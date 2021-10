Fiorenzuola – Lecco: i rossoneri in cerca di riscatto

Fischio di inizio alle ore 14:30 al “Comunale” di Fiorenzuola d’Arda (PC) per il match valido per la 7° giornata del campionato di Serie C girone A tra i padroni di casa del Fiorenzuola e il Lecco.

Riscatto e punti preziosi: questi sono i due elementi che il Fiorenzuola desidera più di ogni altra cosa al momento. Nell’ultima settimana, infatti, sono arrivate ben due docce gelate dopo prestazioni importanti. Prima, la sconfitta nei minuti finali contro il Seregno; e, poi, il KO contro la corazzata Padova per un rigore molto dubbio.

Portare a casa il risultato, tuttavia, non sarà per nulla facile anche quest’oggi perché il Lecco di Zironelli è una squadra affermata in categoria e che può contare sia su individualità di spessore che su un gruppo compatto.

Il Fiorenzuola di Mister Luca Tabbiani, attualmente quindicesimo in graduatoria con 5 punti all’attivo, cambierà qualche tassello dell’undici iniziale dopo due partite di grande intensità e dispendio fisico. D’altro canto, il Lecco è quinto con 12 punti raccolti e arriva da una netta vittoria per 3-0 nel derby contro la Pro Patria.

Anche Zironelli deve fare i conti con tanti acciaccati, ma quasi sicuramente sarà della partita il difensore Marzorati, alla 400esima gara da professionista.

