Pergolettese – Piacenza 2-2: un tempo a testa al “Voltini”

Dopo il successo sul Legnago, i ragazzi di Scazzola impattano per 2-2 al “Voltini” contro la Pergolettese. Il primo tempo è un dominio biancorosso (gol di Corbari e Dubickas), ma nella ripresa c’è solo la squadra di Lucchini che pareggia con i rigori di Varas e Scardina. Il Piacenza rimane così ancorato al dodicesimo posto in classifica con 8 punti in 7 partite.

La cronaca

94′ Ci prova Bobb, ma la palla finisce alta. Tra Pergolettese e Piacenza finisce 2-2

90′ Quattro minuti di recupero

88′ PAREGGIO! ANCORA RIGORE PER I PADRONI DI CASA! Fallo di Stucchi e trasformazione di Scardina

82′ Grandi proteste da parte dei padroni di casa per un presunto tocco di mano in area del Piacenza: l’arbitro lascia correre

75′ Dentro Bobb e Nava: Scazzola ha bisogno di forze fresche

70′ Piacenza in trincea: adesso i biancorossi stanno soffrendo

68′ GOL DELLA PERGOLETTESE! VARAS RIAPRE LA PARTITA DAL DISCHETTO!

61′ Fuori Cesarini, dentro Simonetti (al rientro dopo l’infortunio)

59′ Varas sfiora il gol su punizione: la palla accarezza l’incrocio

57′ Fuori De Grazia e dentro Burgio

50′ Altra magia di Cesarini che imbuca per De Grazia: tiro debole del nuovo arrivo

47′ Morello sfiora il palo con un bel diagonale

46′ Via alla ripresa!

Primo tempo

45′ Si va al riposo: Piacenza in controllo sul 2-0

42′ Dominio totale della squadra di Scazzola

39′ GOOOOOOOOOOOOOOL! DUBICKAS! RADDOPPIO BIANCOROSSO! Cesarini pesca il taglio del lituano che davanti al portiere non può sbagliare

32′ Cross di Giordano, testata di Marchi e palla fuori

25′ Superata la boa di metà primo tempo: Piace in vantaggio

21′ Ci prova ancora Vitalucci, ma la palla finisce fuori: i padroni di casa hanno alzato il ritmo

20′ Prima iniziativa della Pergo: conclusione di Vitalucci ben parata da Stucchi

14′ Bella parata di Galeotti su tiro di Cesarini

12′ Secondo gol in campionato per Andrea Corbari

8′ GOOOOOOOOOOOL! CORBARI! PIACENZA IN VANTAGGIO! Il centrocampista biancorosso si fa trovare pronto alla ribattuta di punta dopo un tiro di Cesarini

2′ Punizione tesa di Giordano, la palla diventa un flipper e la Pergolettese si salva

1′ Iniziata al “Voltini”

Le formazioni

Pergolettese: Galeotti, Arini, Ferrara, Alari, Bariti, Varas, Villa, Vitalucci, Morello, Zennaro, Moreo. All. Lucchini

Piacenza (3-5-2): Stucchi, Armini, Codromaz, Marchi; Giordano; Corbari, De Grazia, Sulijc; Gonzi, Cesarini, Dubickas. All. Scazzola