Fiorenzuola, il Sindaco: “Scuole elementari, riqualificazioni e rilancio del turismo, tra i progetti del 2024” – AUDIO

Fiorenzuola, il Sindaco Gandolfi: “Scuole elementari, riqualificazioni e rilancio del turismo, tra i progetti del 2024”. Questi alcuni obiettivi per il nuovo anno sul territorio, ne ha parlato in un’intervista a Radio Sound il primo cittadino.

Fiorenzuola, il Sindaco Romeo Gandolfi: bilancio del 2023 e obiettivi per il 2024

Il 2023 è stato un anno molto difficile e complicato, soprattutto per le scadenze che ci davano le leggi. Dall’urbanistica agli obiettivi che c’eravamo proposti. Abbiamo approvato una serie di interventi, tra cui il progetto del Campo 3, che da manto in erba diventa sintetico, con la tribuna coperta, i nuovi spogliatoi, il magazzino e l’area ricreativa. Poi abbiamo stanziato una notevole somma per il recupero del cosiddetto “Vascone”, considerato da molti il simbolo di Fiorenzuola. Si parte con una progettazione esecutiva per poi passare alla gara per il recupero e la messa in sicurezza. Inoltre abbiamo deliberato l’acquisizione della nuova area per le scuole elementari e si partirà con una progettazione per mettere in condizione i bambini di andare a scuola in un fabbricato antisismico e a basso consumo energetico.

Un nuovo anno con tante situazioni in cantiere

Per il 2024 si proseguirà nei progetti prefissi, come quello delle citate scuole elementari e la riqualificazione di Parco Lucca. Un recupero funzionale e artistico, puntando a nuovi vialetti illuminati e percorribili anche da persone con ridotta capacità di motoria, rendendo l’area fruibile nelle ore serali. Poi c’è anche tanto altro in fase di progettazione.

Ora state passando un momento importante con iniziative natalizie che richiamo tanti visitatori

Sì un bel momento. Inoltre stiamo lavorando anche a un rilancio turistico dell’intera Val d’Arda. Lavorando insieme con gli altri sindaci vogliamo sfruttare le bellezze naturali e artistiche della nostra valle.