Venditori ambulanti, il piacentino Adriano Anselmi eletto consigliere nazionale di FIVA

Un altro importante risultato per FIVA Piacenza (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) che conferma la propria presenza e rappresentanza a livello nazionale.

Durante l’assemblea elettiva della Federazione, il presidente provinciale Adriano Anselmi è stato eletto Consigliere Nazionale FIVA, un riconoscimento che premia l’impegno, la competenza e la dedizione dimostrati nel corso del suo mandato.

Soddisfazione da parte del Direttivo piacentino

Grande la soddisfazione all’interno del Direttivo FIVA Piacenza per questo nuovo successo. “Un risultato che valorizza il lavoro di squadra e la costanza con cui portiamo avanti le istanze della categoria”, commentano i rappresentanti locali, che esprimono le loro congratulazioni ad Adriano Anselmi per l’importante incarico.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al direttore Gianluca Barbieri e a Confcommercio Piacenza, per il sostegno e la collaborazione che da sempre accompagnano le iniziative della Federazione.

Riconferma di Mimmo Errico alla presidenza nazionale

FIVA Piacenza coglie inoltre l’occasione per congratularsi con Mimmo Errico per la sua rielezione a Presidente Nazionale. Una continuità che, secondo la federazione piacentina, rappresenta un segnale di solidità e coerenza nel percorso di crescita e tutela degli operatori ambulanti in tutta Italia.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy