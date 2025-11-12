“Droga e maranza, il degrado che avanza”, blitz del Veneto Fronte Skinheads: striscioni affissi in città

12 Novembre 2025 Redazione FG Politica
Piacenza 24

“Droga e maranza, il degrado che avanza”. Nella notte sono comparsi in città striscioni firmati dal movimento di destra radicale Veneto Fronte Skinheads. Un’azione che il gruppo accompagna a una nota ufficiale.

La nota del Veneto Fronte Skinheads

La società odierna, intrisa di falsi miti e ipocrite ideologie, bolla come obsoleti valori che, in tempi più civilizzati, furono ritenuti sani e ideali per la gioventù.

La scomparsa di spazi e movimenti di aggregazione e l’isolamento autoreferenziale dilagante comporta una frammentazione dello slancio vitale delle giovani generazioni, sempre più isolate e prive di punti di riferimento.

In questo humus preparato ad hoc trovano spazio questi individui, senza onore ne ideali, i quali vivono di spaccio furti e prepotenza attirati dal miraggio dei soldi sporchi e facili, il tutto condito da ostentazione mediatica di queste loro immense doti.

Invitiamo tutti a riflettere su come certi episodi, passati in sordina o peggio quasi diventati normalità in parecchie zone delle nostre città, non possano e non debbano essere considerate una deriva “necessaria” al compimento della disgregazione sociale.

Mala tempora currunt ! Droga, degrado, miraggi di celebrità’ : alza la testa, lascia che a sguazzare in questa melma siano i perdenti, ritrova la tua dignità!

