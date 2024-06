Il Fol in Fest celebra i 70 anni della Rai il 18 giugno con Foa, Giletti e Sarno

Martedì 18 giugno, alle ore 20.45, è in programma l’atteso incontro organizzato dal Fol in Fest per festeggiare i 70 anni della Rai, ma soprattutto per cogliere problematiche e prospettive della comunicazione televisiva, soprattutto alla luce dell’avvento dell’Intelligenza Artificiale anche in questo campo.

A parlarne, presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano di Via Sant’Eufemia 12 saranno ospiti illustri quali Marcello Foa, già Presidente della Rai e il noto conduttore Massimo Giletti, introdotti da Sonia Sarno, giornalista Rai.



“E’ un appuntamento di avvicinamento alla terza edizione di una rassegna davvero originale e interessante – ha sottolineato Robert Gionelli del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano nel corso della conferenza stampa – e siamo molto contenti di poterlo ospitare nel nostro Auditorium. Il tema è quanto mai attuale, con la celebrazione della televisione pubblica italiana che ha segnato la crescita culturale del nostro Paese. Foa e Giletti, insieme a Sonia Sarno, sono ospiti illustri che sapranno tratteggiarti un quadro prezioso del passato, presente e futuro della comunicazione”.



La Rai nel 1954 diventa un fenomeno sociale: nel primo anno sono solo 2500 gli abbonati. Era un Paese dove solo il 30% parlava italiano e dove l’analfabetismo imperava e che metteva trasmissioni con il maestro Manzi e i colossal come La Bibbia e l’Eneide” ha spiegato Polledri, mentre Mozzoni ha evidenziato come la “manutenzione delle infrastrutture per la televisione, in montagna, sono a carico degli enti locali del territorio e fino alla Finanziaria 2024, che ha finalmente stanziato 430 milioni di euro per le opere di ammodernamento delle stesse, i costi gravavano su comuni e comunità montane”.

La rassegna Fol in Fst, che si terrà poi dall’11 al 14 luglio, ha il sostegno oltre che della Fondazione di Piacenza e Vigevano, di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza, Allied Group e gruppo Als. Inoltre la stessa Rai che ha deciso di attribuire il patrocinio non solo a questo evento ma a tutta la rassegna”.



Tutte le informazioni sulla rassegna sono consultabili sul sito folinfest.it e sui social della rassegna.