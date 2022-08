Fol in Fest, a Morfasso si parla di natura ed eccellenze gastronomiche: “Un festival importante per tutta la montagna, per rilanciare cultura e turismo” – AUDIO

“Finalmente è stato organizzato un festival della montagna, tutta la montagna, che collega tutte le vallate”. Con queste parole il sindaco di Morfasso, Paolo Calestani, accoglie il Fol in Fest, festival itinerante studiato per rendere il giusto omaggio alla montagna piacentina. Un festival che dal 25 al 28 agosto toccherà quattro comuni delle parti più alte del nostro territorio, rispettivamente: Alta Val Tidone, Morfasso, Ottone e Ferriere. Morfasso, dunque, ospiterà la seconda tappa.

“Un progetto importantissimo sia a livello turistico che culturale, perché si tratta di un progetto di rivalorizzazione e implementazione del nostro ambiente tramite la cultura: questo deve essere un traino per il turismo, dobbiamo davvero rimboccarci le maniche e lavorare con tutti gli strumenti necessari. Devo ringraziare il comitato tecnico esecutivo che ha stilato un programma importante per tutti e quattro i comuni”.

Programma ambizioso anche per Morfasso

Ore 9

In cammino con Paolo Cognetti

Ritrovo piazza tenente P. Inzani – Morfasso ore 8.45

Tre ore di salita e discesa nell’alta valle dell’Arda, con partenza in loc. Teruzzi, in compagnia di uno scrittore sorprendente, che ha rimesso al centro della cultura nazionale il tema della montagna non solo come luogo simbolico ma come spazio vitale contemporaneo

Max 25 partecipanti. Prenotazione obbligatoria 338.6576961 o escursionieva@gmail.com

Ore 13

A pranzo con Paolo Cognetti

Ristorante Ca’ del Bosco, Loc. Cogni – Morfasso

A seguire l’affascinante camminata che ci farà scoprire scorci inediti dell’appennino piacentino, un pranzo di racconti e domande presso il Ristorante Ca’ del Bosco

Max 40 partecipanti. Prenotazione obbligatoria 0523.918664

Ore 19

Fatti a regola d’arte. Presente e futuro dei salumi piacentini

Piazza tenente P. Inzani – Morfasso

Norcini e gastronomi danno vita a un confronto sulle possibilità di fare impresa grazie alla qualità dei salumi locali, un vero e proprio regalo della tradizione con una grande storia ma soprattutto un brillante futuro. Conduce l’incontro Mirco Marconi, autore di volumi dedicati all’arte della salumeria, docente presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Seguirà degustazione a cura di Consorzio salumi tipici piacentini

Ore 21

Davide Rondoni, Cos’è la natura? Chiedetelo ai poeti.

Osteria Zia Valentina – Morfasso

Lezione aperta del poeta e studioso romagnolo che ci offre nuovi spunti di riflessione a partire dal suo ultimo libro, dalla sua costante interazione con i giovani e dalle numerose esperienze itineranti nelle cosiddette aree interne del Paese. Musiche a cura del Maestro Camillo Mozzoni