“Amministrazione di sostegno”, il 22 novembre incontro con il notaio Luini promosso dalla Fondazione Pia Pozzoli

Proseguono gli incontri in/formativi con i familiari di persone disabili, promossi dalla Fondazione Pia Pozzoli – Dopo di Noi.

Mercoledì 22 novembre, dalle 17 alle 19, si parlerà di “Quello che occorre sapere in materia di amministrazione di sostegno: spunti di riflessione e casi pratici”, con il notaio Eloisa Luini.

L’appuntamento si terrà come di consueto al centro Il Samaritano, in via Giordani 14 a Piacenza. Ilaria Fontana, psicologa e collaboratrice della Fondazione Pia Pozzoli, condurrà l’incontro. Per informazioni: cell. 366.9533096 – info@fondazionepiapozzoli.it

