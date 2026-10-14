Milan Futuro-Piacenza: l’arbitro si fa male, partita e sospesa e poi rinviata

Milan Futuro-Piacenza non s’ha da fare. Prendiamo in prestito questa famosissima espressione di Alessandro Manzoni perché quella tra i lombardi e i biancorossi è una partita che proprio non riesce a svolgersi nella sua interezza. Prima a causa del rinvio chiesto dai rossoneri per la convocazione di tre giocatori in Nazionale under, oggi (mercoledì 14 ottobre) per “colpa” dell’arbitro Andrea Prencipe. Sì, perché dopo 45 minuti regolari, in cui la squadra di Franzini si è vista annullare un gol per fuorigioco e ha rischiato di trovare il vantaggio più volte, il direttore di gara ha alzato bandiera bianca per uno stiramento – in Serie D non è previsto un sostituto come in Serie A. Il match è quindi da recuperare: si giocheranno solamente i 45 minuti del secondo tempo. La data? Ancora sconosciuta.

Il comunicato del Piacenza calcio

Si informa che la partita di campionato tra Milan Futuro e Piacenza è stata sospesa a causa dell’infortunio riportato dal direttore di gara. La gara riprenderà dal secondo tempo in data da destinarsi.

La cronaca diretta

01′ Si parte a Solbiate Arno

02′ Buona chiusura di Bakayoko su Balentien. Il Milan Futuro cerca di premere

07′ Succede veramente poco finora, il Milan prova a gestire il possesso ma non è pericoloso

10′ Calcia Asanji dopo una bella progressione di Ossola: para facile Bruno

12′ Ammonito Sala per una trattenuta

14′ Raffini non arriva sull’ottimo cross di Rrapaj. Finalmente si vede anche il Piacenza

16′ Punizione di Ferri larga di poco: Piacenza vicino al gol

18′ Buona chiusura di Putzolu sull’inserimento di Borsani

19′ Prima occasione degna di questo nome per il Piacenza! Mustacchio riceve sulla sinistra e usa la trivela per connettersi con Rrapaj. Il numero 18 gira di prima intenzione con il mancino alla ricerca dell’angolo lontano: palla larga di poco

25′ Un paio di occasioni per il Piacenza, per il resto poco da raccontare a Solbiate Arno

26′ Putzolu accompagna bene l’azione e calcia in diagonale con il destro: palla deviata in angolo

27′ CANCELLATO IL VANTAGGIO DEL PIACENZA! Angolo dalla sinistra, Bakayoko colpisce di testa e Mustacchio appoggia in rete. L’arbitro Prencipe però ferma tutto: fuorigioco del capitano biancorosso

30′ Pittarella salva il Milan in due occasioni: prima respinge il destro a giro di Mustacchio, dopo respinge la conclusione ravvicinata di Raffini. Piacenza che adesso merita il vantaggio

4′ Primo tempo veramente frammentato, tanti fischi dell’arbitro Prencipe

37′ Ultimi scampoli di un primo tempo in cui il Piacenza ha fatto la differenza soprattutto a destra con Putzolu e Tremolada. Manca solo il gol alla truppa di Franzini

40′ Bakayoko e Ferri alzano il muro sul tentativo del Milan Futuro che ha provato a sfondare centralmente.

45′ Mustacchio non aggancia il cross di Tremolada. Palla che si perde fuori…

Le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Piacenza

Milan Futuro (4-2-3-1): Pittarella; Borsani, Zukic, Cissè, Colombo; Sala, Plazzotta; Ossola, Vos, Balentien; Asanji. All. Navarro

Piacenza (4-4-2): Bruno; Putzolu, Ferri, Bakayoko, Mazzantini; Tremolada, Mazzaglia, Poledri, Rrapaj; Mustacchio, Raffini. All. Franzini

Arbitro: Andrea Prencipe (Tivoli)

Ammoniti: Sala