Entusiasmo dei più piccoli per “Squillanti Presenze” al Conservatorio Nicolini

Applausi scroscianti al secondo appuntamento di “Una stagione su… Misura”, la tradizionale rassegna musicale del Conservatorio Nicolini pensata appositamente per le scuole e i più giovani come sempre curata dalla docente, pianista e direttrice d’orchestra Patrizia Bernelich.

Pochi giorni fa decine di studenti delle scuole del territorio hanno assistito allo spettacolo “Squillanti presenze!”: un vivace incrocio di note con trombe, tromboni, archi e organo. In scena studenti e docenti del Conservatorio e di un istituto bresciano che hanno eseguito un programma davvero articolato e affascinante: da Claudio Monteverdi (Deus, in adjutorium da Vespro della Beata Vergine), Dietrich Buxtehude (Fanfara e coro) a Giovanni Gabrieli (Sonata Pian e forte) e Peter Ilic Tchaikowsky (Marcia e Trepak da Schiaccianoci) passando per il Mozart della Sonata da chiesa in Re maggiore KV 245 e della Sonata da chiesa in Re maggiore KV 144/124a fino a Vivaldi (Concerto in la min. per 2 violini e basso continuo) e Bach (Concerto in la min. BWV 1041 per violino e basso continuo; Suite n. 2 in re min. per violoncello solo-Sarabanda).