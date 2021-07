Frontale tra due moto a Vaccarezza, grave un uomo

Frontale tra due moto, un ferito grave. I fatti sono accaduti questo pomeriggio nei pressi di località Vaccarezza, nel Comune di Bobbio, lungo la strada che conduce al Monte Penice. Per motivi da chiarire i due centauri, che provenivano da direzioni opposte, si sono schiantati frontalmente.

I feriti sono due uomini, uno di 55 anni di Alessandria, e l’altro di 26 anni, di Pavia. Se il 26enne ha riportate lesioni serie ma non preoccupanti, il 55enne è rimasto ferito in modo grave e l’elisoccorso lo ha trasportato all’ospedale Maggiore di Parma, ricoverato in Rianimazione.