Furto in centro a Piacenza, in manette 28enne. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 1 agosto in Corso Vittorio Emanuele. Il giovane nordafricano dopo aver rubato alcuni abiti e aver rimosso l’anti taccheggio è scappato dal negozio.

L’esercente ha chiamato il 113 e sul posto è giunta immediatamente la Polizia. Gli agenti delle volanti hanno rintracciato il ladro. Sono stati momenti concitati perché lo straniero ha aggredito i poliziotti.

Il 28enne è stato arrestato per furto e resistenza a pubblico ufficiale.