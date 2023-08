Rugby – I Lyons aggiungono Riccardo Pisicchio al loro roster

Sitav Rugby Lyons rinforza ancora il proprio reparto avanzato, aggiungendo al proprio roster il seconda linea Riccardo Pisicchio.

Romano classe 2003, Pisicchio è cresciuto per tutta la sua carriera nel Rugby Frascati, di cui è arrivato a vestire la maglia della prima squadra fin da giovanissimo. Dotato di fisico possente da 194 cm per 118 kg, Pisicchio si candida come possibile titolare in un ruolo in cui la squadra bianconera ha dovuto affrontare partenze importanti. Un altro giovane di prospettiva per coach Bernardo Urdaneta, che potrà crescere e ritagliarsi uno spazio importante di fianco ai veterani Janse Van Rensburg e Cemicetti.

Riccardo Pisicchio ha già iniziato la preparazione con i Lyons

“Tutti mi avevano parlato dell’ambiente Lyons come quello di un gruppo forte e affiatato, e dopo aver toccato con mano questa realtà non posso fare altro che concordare: la squadra è unita, tutti hanno voglia di mettersi in mostra, ma senza prevaricare gli altri e c’è tanto spirito di sacrificio. So di potermi inserire bene in questo contesto, e ho l’obiettivo di crescere e conquistare uno spazio importante in questa squadra. L’obiettivo che ci siamo dati fin dal primo giorno è quello di vincere ogni partita: la nostra mentalità deve essere questa e in questo inizio di preparazione stiamo facendo un gran lavoro in questo senso. Non vedo l’ora di scendere in campo e misurarmi con questo livello e condividere questa esperienza con i miei nuovi compagni.”

Riccardo Pisicchio, seconda linea, nato a Roma il 14 novembre 2003, 194 cm x 118 kg

ASCOLTA RADIO SOUND, LA RADIO DI PIACENZA