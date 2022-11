Gala Verdi, , Plácido Domingo fa ritorno al Teatro Municipale il 22 novembre

Dopo l’emozionante Messa da Requiem di Giuseppe Verdi diretta nel 2021, Plácido Domingo fa ritorno al Teatro Municipale di Piacenza, martedì 22 novembre alle ore 20.30, per cantare in un Gala tutto verdiano.

Sarà una serata consacrata alle celebri opere del Maestro, tra sinfonie, arie, duetti e pagine corali, da Nabucco a Ernani, da Macbeth a Il Trovatore, e ancora da I Vespri Siciliani e Un ballo in maschera fino a La forza del destino.

“Sono felice di tornare anche quest’anno a Piacenza – ha dichiarato il Maestro Domingo, la cui straordinaria carriera prosegue da oltre mezzo secolo con un repertorio sterminato nei principali teatri del mondo – Non posso dimenticare la grande emozione di aver diretto il Requiem l’anno scorso in memoria delle vittime del Covid. Adesso guardiamo avanti con tanta speranza: canterò il 22 novembre in questa serata di Gala dedicata al grande Giuseppe Verdi”.

Ad affiancare Plácido Domingo sul palcoscenico, il soprano Anastasia Bartoli, protagonista in importanti teatri nazionali e internazionali e già vincitrice del Concorso Voci Verdiane di Busseto. Sul podio Francesco Ivan Ciampa, regolarmente invitato a dirigere nei maggiori teatri, già molto apprezzato al Municipale di Piacenza con La Wally nel 2017 e La forza del destino nel 2019, alla guida dell’Orchestra Filarmonica Italiana e del Coro del Teatro Municipale di Piacenza preparato da Corrado Casati.

L’emozionante viaggio nell’universo dei personaggi e della musica delle opere verdiane si aprirà con la Sinfonia da I Vespri Siciliani, per proseguire con alcune grandi arie, quali Perfidi! Pietà, rispetto, amore dal Macbeth, seguita dalla cavatina di Elvira da Ernani.

Dopo il Preludio dal Macbeth, sarà la volta del toccante coro Patria oppressa dei profughi scozzesi, cui darà voce il Coro del Teatro Municipale di Piacenza, per concludere la prima parte del Gala con il duetto tra Nabucco e Abigaille Donna, chi sei, dal terzo atto del Nabucco.

Aprirà la seconda parte la grandiosa Sinfonia da La forza del destino, per proseguire con l’aria di Amelia, Ecco l’orrido campo, da Un ballo in maschera, e giungere al quarto atto del Macbeth con l’aria Mal per me che m’affidai, seguita dal Vittoria! Vittoria!, che vedrà anche la partecipazione dei giovani tenori Andrea Galli (Macduff) e Antonio Mandrillo (Malcolm).

Spazio poi alle maestose pagine corali del Va, pensiero, ormai impresse nella nostra memoria collettiva, per concludere il Gala con il duetto di Leonora e il Conte di Luna Udiste? … Mira, di acerbe lagrime da Il trovatore.

Una grande festa verdiana, evento speciale e preludio alla Stagione 2022/2023 del Teatro Municipale di Piacenza che celebrerà con tre produzioni d’opera i 210 anni dalla nascita di Giuseppe Verdi.

Info e biglietti

I biglietti sono in vendita online sul sito internet www.teatripiacenza.it e presso la Biglietteria del Teatro Municipale. Per informazioni: tel. 0523.385720 – 385721, e-mail: biglietteria@teatripiacenza.it