San Giobbe Chiusi domina anche in Gara 2 dei Quarti di Finale Playoff Serie B Old Wild West e supera nettamente i Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti per 98-62.

La cronaca

Timperi prova da subito a difendere forte per inaugurare la sfida, raccogliendo l’assist di Galli e in contropiede siglando il 4-8 per i Bees dopo 3’.

La partita rimane equilibrata fino a meta’ quarto (13-12 per Chiusi), poi con Bortolin e Pollone la squadra di coach Basso allunga quasi in modo fulmineo fino alla doppia cifra di vantaggio, chiudendo il primo parziale sul 26-15.

I Bees subiscono la grande fisicita’ difensiva dei toscani, che nella meta’ campo offensiva aprono il secondo parziale con la tripla di Raffaelli. Berti scrive 37-19 da dentro l’area, mentre Fiorenzuola affida il suo attacco ad inizio secondo parziale al solo Bracci.

Ricci sotto la plance riporta la squadra di coach Galetti sul -15 al 14’, ma Pollone con due triple consecutive fa allungare sul finire di quarto ancora una volta la Umana San Giobbe Chiusi (53-30 al 18’).

Criconia e Carenza chiudono il primo tempo sul 57-30 in favore di San Giobbe Chiusi.

Secondo tempo

Con la partita gia’ chiaramente indirizzata, le due squadre rientrano in campo con mani abbastanza fredde, collezionando un 9-5 per i padroni di casa nella prima metà’ del terzo parziale.

Allodi riesce dal pitturato a segnare un paio di canestri per dare morale alla truppa gialloblu, ma Bortolin su una bella giocata corale di Chiusi dice 76-40 al 27’ e obbliga la panchina di Fiorenzuola al timeout pieno.

Altre due bimbe dalla lunga distanza di Pollone e Criconia chiudono il parziale e la gara al 30’ sull’87-42 in favore di Chiusi.

Nell’ultimo quarto, in pieno garbage time, i Bees trovano in Bracci e Allodi l’orgoglio per provare almeno ad alzare la testa (95-58 al 36’), ma la partita e’ finita nonostante l’11-20 nel parziale per Fiorenzuola.

Finisce 98-62, con Pallacanestro Fiorenzuola che ospiterà’ ancora Chiusi al PalaMagni di Fiorenzuola in Gara 3, venerdi 21 maggio 2021 con palla a due alle ore 20.00.

Umana San Giobbe Chiusi vs Pallacanestro Fiorenzuola Bees 98-62

(26-15; 57-30; 87-42)

San Giobbe Chiusi: Criconia 13; Fratto 3; Mihaies; Nespolo; Zanini ne; Berti 18; Bortolin 22; Carenza 9; Pollone 19; Mei 3; Raffaelli 11; Minoli. All. Bassi

Fiorenzuola Bees: Galli 9; Timperi 9; Bracci 11; Livelli 4; Allodi 13; Zucchi 2; Fowler 2; Fellegara 2; Brighi 3; Ricci 7. All. Galetti

Note: Fallo Tecnico a Fowler al 32’ (F)