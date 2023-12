Gara podistica “4 Piazze Running” a Piacenza il 10 dicembre

E’ ancora possibile, sino alle 21 di giovedì 7 dicembre, iscriversi alla sezione competitiva della gara podistica “4 Piazze Running”, circuito di 5 km riservato ad atleti tesserati Fidal di varie categorie, valevole come ultima prova del Tour delle Valli Piacentine 2023, che si snoderà nel cuore del centro storico nella mattinata di domenica 10 dicembre: il riferimento è il portale web www.endu.net.

Partenza alle 11 per la categoria amatori maschile e femminile, alle 11.45 le top runner donne e alle 12.15 i top runner uomini, sempre da piazza Cavalli dove sarà collocata anche la segreteria organizzativa della manifestazione per il ritiro dei pettorali (possibile dalle ore 9 di domenica mattina).

La corsa agonistica, che vede in prima linea nell’organizzazione la società Atletica Piacenza, si intreccerà con le vesti natalizie della tradizionale “Babbo Running” promossa da Bewonder, in calendario sempre domenica 10 dicembre, cui ci si potrà iscrivere anche la mattina stessa – la partenza sarà, in questo caso, alle 10 – salvo esaurimento dei posti disponibili: tutte le informazioni su www.babborunning.it/piacenza.

Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni, si renderanno necessarie alcune limitazioni al traffico. In particolare, dalle 7.30 alle 14 di domenica 10 dicembre sarà vietata la circolazione a tutti i veicoli in via Chiapponi, via Sant’Antonino, corso Garibaldi, via Poggiali, via Calzolai, nel tratto di Corso Vittorio Emanuele tra largo Battisti e via XX Settembre, in piazza Cavalli, piazza Mercanti, piazzetta Grida e via XX Settembre. Negli stessi orari, solo i residenti, fruitori di posti auto privati e mezzi di soccorso potranno transitare – con la massima cautela e in entrambi i sensi di marcia – nelle seguenti strade: via Mentana, via Manzini, cantone del Monte, via Poggiali (tra via Calzolai e via Mazzini), via Vigoleno, vicolo dei Cavalli, via San Martino, vicolo Cavalletto, vicolo Lampugnani, via Sant’Ulderico, via Illica, vicolo Sant’Ilario, vicolo Perestrello, via Croce, via Medoro Savini, via San Donnino, via Felice Frasi, via Carducci e via Sopramuro.

Sempre dalle 7.30 alle 14, sarà in vigore senza eccezioni il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in corso Garibaldi, via Chiapponi, via Poggiali, piazzetta Grida, piazza Cavalli e via Sant’Antonino. Contestualmente, per la sola mattinata di domenica 10 dicembre dalle 7.30 alle 14, si trasferirà da via Sopramuro e via Cavour al parcheggio del Cheope, nello spazio appositamente segnalato, l’area di stazionamento dei taxi.