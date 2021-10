Gas Sales Piacenza, Barbon: “Il settore giovanile ha voglia di crescere”

Dopo il grande successo di Open Volley Week, iniziativa settembrina di Gas Sales Piacenza, Coach Renato Barbon e i ragazzi del settore giovanile, continuano con gli allenamenti in palestra. Il tecnico di origine trevigianavanta trent’anni di presenze in categorie regionali e nazionali, la direzione tecnica di settori giovanili friulani e veneti e soprattutto una lunga esperienza con la Sisley Treviso, dove si è laureato campione d’Italia con le squadre giovanili, per ben tre volte. Da talent scout ha poi guidato la Nazionale allievi 2017 trionfando al Torneo Wevza e giungendo quinto agli europei di categoria. Ha plasmato campioni come i biancorossi Oleg Antonov ed Enrico Cester, Filippo Lanza e Alberto Cisolla.

“Stiamo ponendo le fondamenta per la costruzione di una squadra che ha voglia di crescere. Ho trovato tra i ragazzi tanta voglia di mettersi in gioco e creare un gruppo unito e compatto. Non vediamo l’ora di poterci confrontare con gli avversari nelle prime sfide”.

L’arrivo di Coach Renato Barbon ha modificato il modo di allenarsi dei ragazzi, le attività in palestra seguono lo stile della prima squadra: approccio ai fondamentali, esercizi tecnici, fisici e tanti giochi senza mai dimenticare il duro lavoro, elemento fondamentale per diventare i grandi campioni di domani.

Il feedback positivo degli atleti non si è fatto attendere, le parole di un giovane atleta

“Siamo molto emozionati per questa nuova esperienza che stiamo vivendo, l’arrivo di Coach Renato Barbon ha cambiato il nostro modo di allenarci. Rispetto allo scorso anno l’impegno richiesto è superiore, gli allenamenti sono molto più tosti, ma siamo veramente contenti del salto di qualità. Siamo rimasti entusiasti dell’iniziativa Open Volley Week e ci piacerebbe che gli atleti di SuperLega venissero ad allenarsi con noi raccontandoci la loro esperienza. Sogniamo di poter vedere dal vivo anche la medaglia olimpica e quella europea”.

Gli allenamenti del settore giovanile si svolgono presso la Palestra Anne Frank, Via Alessandro Manzoni 3.

Di seguito gli orari per fascia d’età:

Categoria Under12: dalle 17:00 alle18: 00 (MARTEDI – GIOVEDI)

Categoria Under13: dalle 17:00-18:00 (LUNEDI – MERCOLEDI – VENERDI)

Categoria Under15 allenamento con Under13/17: dalle 18:00 alle 20:00 (TUTTI I GIORNI)

Categoria Under17/1 Divisione: dalle 18:00 alle 20:00 (LUNEDI – MERCOLEDI – VENERDI); dalle 20:00 alle 22:00 (GIOVEDI)

Categoria Under19/Serie D: dalle 20:00 alle 22:00 (LUNEDI – MARTEDI – MERCOLEDI – VENERDI)

Per nuove adesioni contattare Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

(Telefono: 05231886341 – mail: giovanili@youenergyvolley.it).