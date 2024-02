Gas Sales Piacenza, con Civitanova è decisiva per il terzo posto. Primo Tempo con Ninni De Nicolo

Carissimi appassionati di volley, è di nuovo tempo di “Primo Tempo”! Oggi vi immergeremo nell’entusiasmante mondo del Piacenza Volley, esplorando gli intricati dettagli della loro stagione intensa e le strategie per mantenere alta la concentrazione. In questa puntata speciale, abbiamo avuto il privilegio di intervistare Ninni De Nicolo, responsabile area tecnica della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Scopri cosa ha da dirci su come la squadra affronta le sfide e come mantengono la fiamma della passione sempre accesa. Siete pronti? Prendete posto e godetevi un’altra emozionante puntata di “Primo Tempo”! 🏐🎙️

Piacenza ha trovato un grande risultato in Champions League contro lo Jastrzebski Wegiel: “Vittoria che serviva tanto per il cammino in Europa e per chiudere il trend negativo iniziato con Monza in campionato. Il successo è sempre la miglior medicina per curare le sconfitte. Poi è stata una partita di un buonissimo livello, quindi una vittoria ancora più bella. Match di ritorno? Bisognerà vincere con qualsiasi risultato, in caso di sconfitta al tie-break ci giocheremo il golden set. Sarà una sfida durissima”.

Domenica, alle ore 16:00 in diretta su Radio Sound, c’è la trasferta sul campo della Lube: “Un’altra partita delicata, dobbiamo vincere per assicurarci la terza posizione. L’avversario è molto forte e sta vivendo un bel momento tra Champions e Superlega. Sarà una partita molto equilibrata, è decisiva per il terzo posto”.

