Carico e scarico per un cantiere in via Madoli, modifiche alla viabilità nella zona

Si comunica che, per consentire il posizionamento di un mezzo per il carico e scarico di materiale di cantiere, dalle ore 8 di lunedì 26 alle ore 16 di giovedì 29 febbraio, in via Madoli è istituito il divieto di circolazione (dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere, con la massima cautela, il tratto interessato dal divieto in entrambi i sensi di marcia).

Inoltre, per garantire l’esecuzione in sicurezza delle operazioni di smontaggio di un ponteggio, dalle ore 7 di lunedì 26 febbraio alle ore 19 di venerdì 1 marzo, in via Taverna, nel tratto di strada compreso tra i civici 50 e 62/a, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, mentre dalle ore 7 alle ore 19, nel periodo compreso tra lunedì 26 febbraio e venerdì 1 marzo, in via Taverna, nel tratto di strada compreso tra il civico 66 e l’incrocio con via Somaglia, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, il restringimento di carreggiata e il senso unico alternato, regolamentato dalla segnaletica di cantiere e da movieri.

Alla luce della necessità di prorogare i lavori edili in corso, restringimento di carreggiata, senso unico alternato e divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata sono inoltre istituiti dalle ore 24 di venerdì 23 febbraio alle ore 24 di mercoledì 24 aprile, nel tratto di strada compreso tra i civici 19 e 23 di via Fornaci.

Di nuovo, per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento degli allacci gas, dalle ore 7 di lunedì 26 febbraio alle ore 18 di venerdì 8 marzo, in via Rogerio, nel tratto di strada compreso tra i civici 8 e 12, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, il restringimento di carreggiata e il senso unico alternato, regolamentato dalla segnaletica di cantiere. Infine, per dare corso a lavori di asfaltatura di alcune banchine nei pressi del Tennis Club Borgotrebbia, dalle ore 7.30 di lunedì 26 febbraio alle ore 19 di venerdì 8 marzo, in via Agosti, nel tratto di strada compreso tra i civici 8 e 16, sono ugualmente istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, il restringimento di carreggiata e il senso unico alternato, regolamentato dalla segnaletica di cantiere.