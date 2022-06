Gasparri al Piccolo Museo Della Poesia per incontrare Edoardo Callegari e Riccardo Palmerini

Si è tenuta al Piccolo Museo Della Poesia – chiesa di San Cristoforo, l’incontro dal titolo “L’avvenire delle nostre origini: l’economia della cultura a Piacenza, prima città della poesia e della pace” alla presenza del Senatore Maurizio Gasparri, giunto a Piacenza nel pomeriggio per un momento di incontro e dialogo con la Direzione di Forza Italia cittadina e i candidati alle imminenti elezioni comunali a sostegno del sindaco Patrizia Barbieri. Il Senatore Gasparri è stato accolto da Edoardo Callegari, Responsabile del Comitato Scientifico del Museo, e dal Direttore Generale del museo Massimo Silvotti, che lo hanno accompagnato nella visita della mostra in corso fino al 24 settembre dal titolo “Ab umbra lumen”, Galliani incontra Bibbiena. Dopo i saluti di Edoardo Callegari, il Direttore Massimo Silvotti ha brevemente delineato le principali attività del Museo, che recentemente ha dato vita a un progetto dal nome “LABiennale – Poesia e oltre”, in cui realtà storiche come il festival di poesia di Alessandria, il festival di Genova, Parma, Cremona, Trieste, Bologna si uniscono in un laboratorio creativo con l’idea di interrogarsi e interpellare il mondo poetico e artistico sulle proprie funzioni e responsabilità. Silvotti ha inoltre delineato la necessità da parte del Museo di poter essere un interlocutore nazionale per la Poesia, arte ad oggi non rappresenta dalle competenze del Ministero della Cultura.

In seguito prende la parola Riccardo Palmerini (Candidato Consigliere Comunale con Forza Italia), che ha conservato un forte legame con il senatore Gasparri risalente agli anni giovanili della militanza politica. Ha detto Palmerini: “Ringrazio per averci dato la possibilità di volare alto. C’è sempre un attimo che rimane fotografato durante una campagna elettorale e qui al Piccolo Museo Della Poesia ho potuto vivere questo momento. Con il Senatore Gasparri abbiamo iniziato a fare militanza politica mossi dal valore delle idee, ed è ancora così, mentre tutti fanno i mercanti al tempio della politica.

E’ solo la cultura che può aprire la mente; noi, a differenza del pensiero unico della sinistra, ci confrontiamo anche con autori che non hanno il nostro ideale politico: da Pasolini a Pablo Neruda, ecc… e abbiamo il merito di aver fatto conoscere la letteratura fantasy di Tolkien, basata su forti ideali di amicizia e lealtà. Tutti questi artisti, come dei virtuosi della chitarra, hanno saputo sollecitare le corde dell’anima”.

Interviene poi Edoardo Callegari (Candidato Consigliere Comunale con Forza Italia) sul tema oggetto dell’incontro per delineare due caratteristiche uniche di Piacenza che, se sviluppate e sostenute anche con l’aiuto delle istituzioni, potrebbero portare la città a rappresentare un unicum nel panorama italiano ed europeo, e di conseguenza a svilupparne l’economia territoriale. In particolare, ricordando che la città è l’unica sede al mondo di un Museo Della Poesia e del Segretariato di tutti i premi Nobel per la Pace, dichiara: “La crisi economica deriva sempre da una crisi morale, non il contrario. Questo dipende dal fatto che l’economia non sia una scienza e che per diffondersi si debba mutare in utopia. Quando le utopie vengono incorporate nelle scelte morali e ne fanno il loro riferimento, allora la conseguenza è anche sempre una crisi economica. La soluzione è cambiare il cuore dell’uomo. Anche la cultura può contribuire a questo cambiamento e specificatamente la poesia. Avere l’unico Museo Della Poesia a Piacenza significa che la città ha strumenti per cambiare il cuore dell’uomo. Dal punto di vista dell’economia territoriale, il progetto appena costituito della LABiennale – la Poesia e oltre, che coinvolge i festival più importanti d’Italia ( Genova, Bologna, Cremona, Trieste, Alessandria), rappresenta un’opportunità unica per la riconoscibilità di Piacenza come capitale culturale e contribuirà allo sviluppo dell’economia locale. L’esempio di Genova – oltre al prestigio degli invitati e alla tutela anche delle minoranze linguistiche – conforta questa prospettiva di crescita economica: in dieci giorni di festival, si realizzano più di 1.200 eventi collaterali, mentre il format è stato esportato nei principali Paesi Europei e in Giappone.

Piacenza ha anche un altro punto di eccellenza: è sede del Segretariato mondiale di tutti i premi Nobel per la Pace, unica città al mondo a fregiarsi di questo titolo, con filiale a Parigi. Il dialogo tra cultura e volontà di pace potrebbe portare all’organizzazione di summit mondiali che a tutt’oggi non è stato possibile organizzare proprio nella città madre di questa iniziativa”.

Da ultimo, il Senatore Gasparri ha preso la parola per ringraziare dell’ospitalità e dell’esperienza di poter visitare la bellezza dell’Oratorio del Bibbiena. Ha simpaticamente ricordato il Senatore Gasparri “Anche io posso fregiarmi del titolo di poeta: sono un riconosciuto e apprezzato autore di “Odi” calcistiche secondo il modello di ironia romana di Trilussa, che vengono pubblicate sulla stampa o trasmesse in radio il lunedì.” Il Senatore ha poi proseguito “Anche recentemente il mio ruolo pubblico mi ha consentito di promuovere la realizzazione di un film di Pupi Avati sulla vita di Dante, la cui prima visione avverrà a Roma il 18 giugno, alla presenza del Presidente della Repubblica. In un contesto in cui la cultura è prerogativa di realities, è molto complesso dare valore all’offerta culturale, ma certamente questo luogo e la sua storia recentissima meritano un percorso di valorizzazione accanto ad intellettuali italiani come, ad esempio, Giordano Bruno Guerri, che gestisce il lascito manoscritto e delle opere di Gabriele D’Annunzio. Certamente la prosecuzione del mandato di Patrizia Barbieri, sarà occasione di una progettualità culturale di eccellenza”.

Da ultimo, Edoardo Callegari ha fatto dono al Senatore Gasparri di copia del catalogo della mostra in corso fino al 24 settembre, e che si concluderà con uno spettacolo teatrale proprio presso la sede del Piccolo Museo della Poesia in Via Gregorio X.