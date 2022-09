Gattina cade in un pozzo di dieci metri, salvata dai vigili del fuoco – FOTO

Era sparita da 15 giorni, l’hanno ritrovata in un pozzo profondo circa dieci metri dove era caduta. Protagonista di questa drammatica storia a lieto fine una gattina, caduta in un pozzo all’interno del bastione di Porta Borghetto. Alcuni passanti si sono accorti della sua presenza e hanno chiamato i vigili del fuoco: i pompieri sono intervenuti sul posto e dopo un difficile lavoro sono riusciti a raggiungere e recuperare la micina. Una volta riportata in superficie, la gattina è stata condotta all’ambulatorio veterinario di via Beati e sta bene.