Ciclismo – Marisol Dalla Pietà (Cadeo carpaneto) sfiora il successo a Castelfranco Emilia

Domenica da protagonista per il Cadeo Carpaneto, sul podio a Castelfranco Emilia (Modena). Nella corsa per Allieve, successo sfiorato per Marisol Dalla Pietà, con l’alessandrina del sodalizio piacentino seconda alle spalle della vincitrice Eleonora La Bella (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi). Per Marisol, il merito di essere entrata nella fuga decisiva scattata al settimo dei dodici giri in programma e di aver provato fino alla fine a rimontare in volata la vincitrice. Nella top ten, la compagna di squadra carpanetese Alessia Sgrisleri, nona. Nelle Esordienti, sesto posto nella classifica per i primi anni per l’altra carpanetese Beatrice Naturani.

Ordine d’arrivo Allieve

1° Eleonora La Bella (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi) 68 chilometri 400 metri in 1 ora 43 minuti 57 secondi, media 39,481 chilometri orari

2° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto)

3° Elena De Laurentiis (Guarenna)

4° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

5° Alice Testone (Team Go Fast)

6° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) a 1 minuto

7° Francesca Sorgi (Gb Team Pool Cantù)

8° Sara Tarallo (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi) a 1 minuto 15 secondi

9° Alessia Sgrisleri (Cadeo Carpaneto)

10° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

Classifica Donne Esordienti primo anno

1° Asia Vanuzzo (Bicifestival)

2° Ginevra Bacci (Ciclistica San Miniato-Santa Croce)

3° Serena Capacci (Pedale Riminese Frecce Rosse)

4° Giulia Dollaku (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica)

5° Anna Mucciarini (Serramazzoni)

6° Beatrice Naturani (Cadeo Carpaneto)

7° Vivian Micheloni (Potentia Rinascita)

8° Penelope Graziani (Pedale Azzurro Rinascita).