Sente rumori sospetti e chiama la polizia, nel tir viaggiavano di nascosto sei migranti

Sente rumori sospetti provenire dal tir e chiama la polizia. All’interno gli agenti trovano sei migranti. I fatti sono accaduti al casello di Piacenza Ovest dove l’autotrasportatore si è fermato per permettere alla polizia di intervenire. Gli agenti hanno spalancato i portelloni del rimorchio e all’interno, in effetti, hanno trovato sei viaggiatori clandestini. Due sono risultati originari del Bangladesh, gli altri quattro dell’Afghanistan. Tutti hanno ricevuto le cure del caso per poi essere condotti in questura per accertamenti.