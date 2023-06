Giacobazzi a Piacenza Summer Cult mercoledì 28 giugno -AUDIO

Giacobazzi a Piacenza Summer Cult mercoledì 28 giugno alle ore 21.30 a Palazzo Farnese, una serata tutta da ridere sul palco della rassegna estiva piacentina.

Giuseppe Giacobazzi sul palco non sarà da solo ma con due suoi “amici”, Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi con cui è in tour estivo in giro per l’Italia..

Giacobazzi a Piacenza Summer Cult con Cevoli e Pizzocchi

“Sarà senza dubbio una gara di sana ignoranza, come si può intuire dai tre nomi sul palco – racconta divertito Giuseppe Giacobazzi – stranoti nel settore, a noi le prove non ci hanno mai sfiorato”.

“Molto è lasciato all’improvvisazione e poi abbiamo tutti e tre un repertorio piuttosto vasto ci sarà cosi la possibilità di pescare da tutte le parti, insomma al Piacenza Summer Cult ci sarà da divertirsi”.

Audio intervista con Giuseppe Giacobazzi

Giacobazzi a Piacenza Summer Cult il personaggio

“Il personaggio a cui mi spiro sono io, possiamo dire che il mio alterego quello con la giacchetta e i sandali era una parte di me – confessa Giacobazzi – quindi non ho un personaggio di riferimento, quello che porto sul palco è sempre lo stesso anche se non esiste più quell’abbigliamento demodé”.

“Mi sono un po ispirato prendendo qua e la da personaggi realmente esistiti e che ho magari incontrato o conosciuto quando facevo radio un un piccolo centro della Romagna.

“Il cognome invece, visto che il mio, quello reale è impronunciabile, (Sasdelli), ho scelto Giacobazzi suonava meglio e poi campeggiava sulla tuta del grande Giles Vilneuve che io ho amato incondizionatamente.

“I sandali ecco un’altra bella curiosità, li ho trovati in cantina, mio padre ha sempre negato fossero i suoi ma di qualcuno dovevano pur essere”.

Giacobazzi, Pizzocchi, Cevoli una grande amicizia

“Mentre con Duilio Pizzocchi abbiamo un’amicizia quarantennale, è colpa sua se io sono su un palco, lui è stato mio maestro mentore e socio in mille diatribe – racconta Giacobazzi – con Paolo Cevoli ci siamo conosciuti prima come gestore di locali, Paolo ne gestiva uno a Bologna, e poi ci siamo rivisti di nuovo a Zelig”.

“Li è nata immediatamente una sana e ignorante amicizia, essendo romagnoli entrambi e avendo la Romagna nel cuore, quando ci siamo visti a Milano è come se fossimo all’estero e ci fossimo ritrovati li per caso, abbiamo legato subito, siamo molto campanilisti”.

Il trio sul palco a Piacenza

“Piacenza ci ha già visto protagonisti più volte, sia in solitaria o magari con il Costipanzo Show, non ci hanno mai picchiato – ride divertito Giacobazzi – contiamo di ripercorrere i fasti del passato senza prendere le botte”.

Informazioni

Mercoledì 28 giugno, ore 21.30, Palazzo Farnese, p.zza Cittadella 29. Biglietti in prevendita su Ticketone, o presso la biglietteria di Palazzo Farnese sarà aperta dal mercoledì al venerdì dalle 10 alle 13. Info: 351 3582181