Piacenza Summer Cult la calda estate piacentina tra cultura, musica e cabaret

Piacenza Summer Cult, la rassegna culturale estiva promossa dal Comune di Piacenza e La Fondazione di Piacenza e Vigevano apre ufficialmente il sipario il 9 giugno 2023 con un cartellone molto fitto di eventi che accompagneranno i piacentini.

Si tratta di circa 40 eventi suddivisi tra concerti, danza, prosa, teatro, incontri letterari e cabaret, che si svolgeranno nelle serate di Giugno e Luglio aggiornamenti nella pagine eventi a piacenza.

Gli spettacoli saranno suddivisi tra le splendide cornici del ex Chiostro Santa Chiara e il cortile di Palazzo Farnese a Piacenza.

Piacenza Summer Cult

“E’ il nome che riunisce gli eventi della rassegna culturale piacentina promossa dal Comune di Piacenza e dalla Fondazione di Piacenza e Vicevano – ha illustrato Lorenzo Pronti di Comunica srl– va a declinare i suoi eventi e i suoi spettacoli in due location che sono il cortile di Palazzo Farnese e il Chiostro di Santa Chiara”.s

Sono circa 40 spettacoli di arti varie, dalla musica al teatro, dalla presentazione di Libri alle chiacchiere in letteratura all’arte circense”.

Piacenza Summer Cult a Palazzo Farnese

“Abbiamo preso in affido la gestione del cortile di Palazzo Farnese dove presenteremo 14 serate – ha anticipato Lorenzo Pronti – dal 28 giugno al 21 luglio a Palazzo Farnese il programma delle serate sarà declinato in diverse sezioni dal cabaret, alla musica all’opera concertistica”.

Gli ospiti di Palazzo Farnese

“Apriranno Giacobazzi e Cevoli per una grande serata inaugurale. Altri nomi Andrea Pucci, Katia Follesa e Angelo Pisano e il loro nuovo spattacolo. Per la musica segnalo Gigi D’Alessio con la sua unica data per il nord d’Italia”.

Ci sarà Fabio Concato con il suo “musico ambulante tour”, Francesco Gabbani, mentre la chiusura il 21 luglio sarà con un grande tibuto ai Pink Floyd per il cinquantesimo anniversario di the dark side of the moon”.

Da segnalare ancora una serata speciale dedicata a Bob Dylan.Un progetto che vedrà insieme diversi musicisti tra cui Davide Van De Sfroos. Protagonista anche la Filarmonica Toscanini in una tappa del loro tour.

Sul palco anche i ragazzi di Musicalia con il saggio di fine anno di musica terapia orchestrale per ragazzi autistici. Drusilla Foer presenta il suo spettacolo Elegantissima. Paolo Crepet propone la presentazione del suo libro una serata questa gratuita offerta da Badaraco Assicurazioni per il festeggiare i 45 anni di attività.

Piacenza Summer Cult la partenza

Venerdì 9 Giugno ore 21.30, sarà la World Music a tagliare il nastro di Piacenza Summer Cult. Il concerto di Hevia darà il via ufficiale all’estate di Santa Chiara. Dopo aver conquistato il pubblico italiano con la sua cornamusa elettronica nella hit Busindre Reel, il “Gaitero” torna alla ribalta con l’album “Al Otro Lado”, disco già premiato con la candidatura ai Latin Grammy.

Biglietti in prevendita su Ticketone disponibili anche la sera stessa dello spettacolo

Sabato 10 Giugno ore 21, Alessandra Celletti con il concerto ad ingresso libero EsotErik Satie. Alessandra Celletti è la massima interprete della musica di Erik Satie.

Domenica 11 giugno ore 21.30, il primo incontro letterario per la serie Klimt’s Ladies con Francesca Ekwuyasi che presenterà il suo.”il primo pensiero del mattino”.

Tutte le informazione sul programma sono reperibili sul sito ufficiale del cartellone Piacenza Summer Cult.

All’interno tutte le date del cartellone e tutte le indicazioni delle prevendite relative ad ogni spettacolo.