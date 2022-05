Giorgia Meloni a Piacenza: “Primo turno il 12 giugno? Decisione politica e non logistica, chi crede in Barbieri non aspetti il ballottaggio” – AUDIO

“Chi ci critica sostiene che da noi non possa emergere una classe dirigente degna del ruolo: abbiamo affrontato il Covid con Roberto Speranza alla Sanità, stiamo affrontando la guerra in Ucraina con Luigi Di Maio agli Esteri e abbiamo affrontato il crollo di uno dei più importanti ponti in Italia con Toninelli alle Infrastruttura. Non siamo certo noi ad avere problemi in fatto di classe dirigente. Noi abbiamo persone valide, abbiamo persone come Tommaso Foti”.

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha raggiunto Piacenza per sostenere la campagna elettorale di Patrizia Barbieri e ha iniziato il proprio comizio dalle questioni nazionali e internazionali. Al momento di parlare di temi locali ha voluto invitare i piacentini che intendono votare Patrizia Barbieri a esprimere la propria preferenza già il 12 giugno. Secondo Meloni, infatti, le elezioni come sono state concepito rischiano di essere penalizzanti.

Votare Patrizia Barbieri al primo turno per consentirle di tornare a lavorare il prima possibile. Con queste parole Meloni ha invitato i cittadini a non disperdere il voto, criticando la scelta delle modalità elettorali.

“I ballottaggi sono sempre un’altra campagna elettorale, è proprio un’altra cosa rispetto al primo turno. Quindi bisogna chiedere ai cittadini responsabilità: se credono nella candidatura di Patrizia Barbieri non pensino ‘al limite c’è un’altra occasione’. Perché innanzitutto la vittoria al primo turno consentirebbe a Barbieri di mettersi al lavoro immediatamente senza perdere tempo prezioso in un momento in cui c’è bisogno di fare delle cose”.

“Sono elezioni in cui curiosamente si è voluto il primo turno il 12 giugno, secondo me per ragioni che poco hanno a che fare con la logistica e molto con la politica. In elezioni come queste più si va avanti più si rischia che la disaffezione dell’elettorato regali qualche brutta sorpresa”.