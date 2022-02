Tennistavolo Cortemaggiore – Nel maschile solo vittorie; nel femminile due sconfitte

Dopo la sospensione dei campionati causa covid, la Teco Corte Auto (Tennistavolo Cortemaggiore) torna in campo. Doppia sconfitta in A-1 per le ragazze della Teco Corte Auto, arrivata incerottata e con l’organico ridotto alle sfide contro due corazzate come CastelGoffredo e Bagnolese.

Teco Corte Auto – Castelgoffredo

Gaia Monfardini – Valentina Roncallo 3-0 (11-5, 11-9, 11-8)

Maria Xiao – Ramona Paizoni 3-0 (11-3, 11-2, 11-7)

Tan Wenling – Arianna Barani 3-0 (11-6, 11-6, 11-4)

Maria Xiao – Valentina Roncallo 3-0 (11-6, 11-9, 11-6)

Teco Corte Auto – Bagnolese

Roncallo – Vorobeva 3-0 6-11 5-11 3-11

Barani -Mosconi 3-1 11-7 1-11 11-8 11-8

Paizoni – Tjan Jin 0-3 6-11 3-11 3-11

Barani-Vorobeva 1-3 11-8 7-11 10-12 8-11

Roncallo –Tjan Jin 0-3 5-1 2-11 8-11

Tennistavolo Cortemaggiore – Maschile

Va molto meglio sul fronte maschile, dove la Teco ritorna a mille in campo portando a casa solo successi.

SERIE C-1 MASCHILE NAZIONALE – TECO FOODLAB-CAMUNO BS 5-3

SERIE C-2 MASCHILE REGIONALE – TECO FOODLAB – FORTITUDO BOLOGNA 5-0

SERIE D-3 MASCHILE REGIONALE – TECO FOODLAB –ARSENAL CADELBOSCO 5-2